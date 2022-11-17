Зеленский о приговоре MH17: это основа, чтобы осудить виновных высшего уровня

Президент Владимир Зеленский считает, что приговор россиянам по MH17 это основа, чтобы осудить виновных высшего уровня.

Источник: видеообращение Зеленского

Дословно: "Очень важное решение принято в Нидерландах. Есть первый приговор убийцам, которые уничтожили малайзийский "Боинг" в небе над Донбассом в 2014 году. Три человека получили пожизненный срок. И обязательно наступит день, когда они начнут отбывать это наказание.

Но это решение не просто о трех убийцах. Россия много врала об этой катастрофе, но все равно ключевые факты были установлены. Сейчас осуждены исполнители и обеспечена основа, чтобы осудить виновных и высшего уровня.

Тех, кто несет полную личную ответственность за преступление агрессии против Украины - первоначальное преступление, которое породило все остальные, совершенные рашистами с 2014 года".

Детали: По его словам, когда все убийцы и палачи будут осуждены, когда их командиры и политическая "крыша" получат справедливые приговоры, когда Россия возместит все убытки, причиненные российской агрессией, - это будет очень прочный фундамент долговременного мира.

Зеленский считает, что Украина имеет все возможности, чтобы это обеспечить: "Каждое российское военное преступление, каждый их террористический удар получит свой юридический ответ".

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