Пушкинопад: в Черновцах демонтировали один из двух памятников русскому поэту
Пятница, 18 ноября 2022, 03:08
Черновицкий городской совет сообщил, что в городе демонтировали один из двух памятников русскому поэту Александру Пушкину, второй обещают снести вскоре.
Источник: Черновицкий горсовет в Facebook
Дословно: "А вы знали, что в Черновцах были два памятника "великому русскому поэту" Пушкину? Именно были, ведь один уже демонтировали. Другой - вопрос времени".
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Детали: В горсовете добавили, что у нас достаточно своих великих художников и героев.
Что предшествовало:
- 9 ноября бюст российского поэта Александра Пушкина в Харькове демонтировали и отправили на "ответственное хранение".
- В центре Житомира 11 ноября демонтировали памятник русского поэта Александра Пушкина, который был создан в конце 19 века.
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