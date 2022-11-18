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Пушкинопад: в Черновцах демонтировали один из двух памятников русскому поэту

Пятница, 18 ноября 2022, 04:08
Фото: Черновицкий горсовет

Черновицкий городской совет сообщил, что в городе демонтировали один из двух памятников русскому поэту Александру Пушкину, второй обещают снести вскоре.

Источник: Черновицкий горсовет в Facebook 

Дословно: "А вы знали, что в Черновцах были два памятника "великому русскому поэту" Пушкину? Именно были, ведь один уже демонтировали. Другой - вопрос времени".

 

Детали: В горсовете добавили, что у нас достаточно своих великих художников и героев.

 

Что предшествовало

  • 9 ноября бюст российского поэта Александра Пушкина в Харькове демонтировали и отправили на "ответственное хранение".
  • В центре Житомира 11 ноября демонтировали памятник русского поэта Александра Пушкина, который был создан в конце 19 века.

Темы: Черновицкая область
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