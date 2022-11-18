Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Пушкинопад: в Черновцах демонтировали один из двух памятников русскому поэту

Пятница, 18 ноября 2022, 03:08
Пушкинопад: в Черновцах демонтировали один из двух памятников русскому поэту
Фото: Черновицкий горсовет

Черновицкий городской совет сообщил, что в городе демонтировали один из двух памятников русскому поэту Александру Пушкину, второй обещают снести вскоре.

Источник: Черновицкий горсовет в Facebook 

Дословно: "А вы знали, что в Черновцах были два памятника "великому русскому поэту" Пушкину? Именно были, ведь один уже демонтировали. Другой - вопрос времени".

Реклама:
 

Детали: В горсовете добавили, что у нас достаточно своих великих художников и героев.

 

Что предшествовало

  • 9 ноября бюст российского поэта Александра Пушкина в Харькове демонтировали и отправили на "ответственное хранение".
  • В центре Житомира 11 ноября демонтировали памятник русского поэта Александра Пушкина, который был создан в конце 19 века.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Черновицкая область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Черновицкая область
Горе-уклонист сутки бродил по лесу, а потом позвонил спасателям
Из-за ливня в Черновцах подтопило квартиры в жилых домах – ГСЧС
В трех областях объявляли угрозу вражеских БпЛА
Последние новости
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
20:36
На юге ПВО сбила три вражеских разведывательных беспилотника
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
19:37
В Украине хотят национализировать два пассажирских самолета одной из компаний "Ростеха"
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром Сийярто организацию встречи Зеленского и Орбана
Все новости...
Реклама: