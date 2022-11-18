Пушкинопад: в Черновцах демонтировали один из двух памятников русскому поэту

Черновицкий городской совет сообщил, что в городе демонтировали один из двух памятников русскому поэту Александру Пушкину, второй обещают снести вскоре.

Источник: Черновицкий горсовет в Facebook

Дословно: "А вы знали, что в Черновцах были два памятника "великому русскому поэту" Пушкину? Именно были, ведь один уже демонтировали. Другой - вопрос времени".

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Детали: В горсовете добавили, что у нас достаточно своих великих художников и героев.

Что предшествовало:

9 ноября бюст российского поэта Александра Пушкина в Харькове демонтировали и отправили на "ответственное хранение".

В центре Житомира 11 ноября демонтировали памятник русского поэта Александра Пушкина, который был создан в конце 19 века.