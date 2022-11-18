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Чоловік колаборантки Губарєвої повідомив, що вона вже на волі

Ірина БалачукП'ятниця, 18 листопада 2022, 09:29
Чоловік колаборантки Губарєвої повідомив, що вона вже на волі
Фото з Telegram Губарєва

Чоловік колаборантки, так званої "заступниці голови адміністрації Херсонської області" Катерини Губарєвої, раніше заарештованої у справі про економічний злочин, повідомив, що її відпустили.

Джерело: Губарєв у Telegram, російські пропагандистські видання РБК, РИА Новости та RT

Пряма мова Губарєва: "Моя дружина Катерина Губарєва на волі. Дякую всім за небайдужість і підтримку. За домовленістю з інквізиторами (закреслено – ред.) зі слідством не можу розголошувати суть справи. Однак якщо помічу системну активність із дискредитації мого чесного прізвища, залишаю за собою право розповісти все як є. Без страху перед вишитими золотом погонами".

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Деталі: За словами Губарєва, він "за останніх 8 років на власні очі бачив, як ця бездушна кланово-чиновницька махіна розчавила десятки й сотні прекрасних людей", але додав, що його сім'ю "Бог милував і цього разу".

РИА Новости з посиланням на окупаційну владу Херсонської області повідомили, що Губарєва нібито залишила Херсонську область після псевдореферендуму і "давно не бере участі в роботі уряду регіону".

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Теми: Херсонська областьколаборація
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