Чоловік колаборантки Губарєвої повідомив, що вона вже на волі

Чоловік колаборантки, так званої "заступниці голови адміністрації Херсонської області" Катерини Губарєвої, раніше заарештованої у справі про економічний злочин, повідомив, що її відпустили.

Джерело: Губарєв у Telegram, російські пропагандистські видання РБК, РИА Новости та RT

Пряма мова Губарєва: "Моя дружина Катерина Губарєва на волі. Дякую всім за небайдужість і підтримку. За домовленістю з інквізиторами (закреслено – ред.) зі слідством не можу розголошувати суть справи. Однак якщо помічу системну активність із дискредитації мого чесного прізвища, залишаю за собою право розповісти все як є. Без страху перед вишитими золотом погонами".

Реклама:

Деталі: За словами Губарєва, він "за останніх 8 років на власні очі бачив, як ця бездушна кланово-чиновницька махіна розчавила десятки й сотні прекрасних людей", але додав, що його сім'ю "Бог милував і цього разу".

РИА Новости з посиланням на окупаційну владу Херсонської області повідомили, що Губарєва нібито залишила Херсонську область після псевдореферендуму і "давно не бере участі в роботі уряду регіону".

Читайте також: Як стати гауляйтером-2. П'ять історій про колаборантів Херсонщини

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: