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Муж коллаборантки Губаревой сообщил, что она уже на свободе

Ирина БалачукПятница, 18 ноября 2022, 09:29
Муж коллаборантки Губаревой сообщил, что она уже на свободе
Фото из Telegram Губарева

Муж коллаборантки, так называемой "заместителя главы администрации Херсонской области" Екатерины Губаревой, ранее арестованной по делу об экономическом преступлении, сообщил, что ее освободили.

Источник: Губарев в Telegram, российские пропагандистские издания РБК, РИА Новости и RT

Прямая речь Губарева: "Моя жена Екатерина Губарева на свободе. Благодарю всех за неравнодушие и поддержку. По договоренности с инквизиторами (зачеркнуто – ред.) со следствием не могу разглашать суть дела. Однако если мной будет замечена системная активность по дискредитации моей честной фамилии, оставляю за собой право рассказать всё как есть. Без страха перед вышитыми золотом погонами".

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Детали: По словам Губарева, он "за последних 8 лет воочию видел, как эта бездушная кланово-чиновничья махина раздавила десятки и сотни прекрасных людей", но добавил, что его семью "Бог миловал и на сей раз".

РИА Новости со ссылкой на оккупационные власти Херсонской области сообщили, что Губарева якобы покинула Херсонскую область после псевреферендума и "давно не принимает участия в работе правительства региона".

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Темы: Херсонская областьколлаборационизм
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