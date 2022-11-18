Зеленський ввів до складу Ставки Кубракова і Машовця

Президент України Володимир Зеленський оновив склад Ставки Верховного головнокомандувача, включивши до нього Олександра Кубракова та Романа Машовця.

Джерело: президентський указ №790

Дослівно: "Увести до персонального складу Ставки Верховного головнокомандувача таких осіб:

Кубраков Олександр Миколайович – Міністр інфраструктури України

Машовець Роман Васильович – заступник керівника Офісу Президента України".

Довідково: Ставка Верховного головнокомандувача була створена 24 лютого у зв’язку зі збройною агресією РФ проти України, для забезпечення стратегічного керівництва Збройними силами України та іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами.

Що цьому передувало: у серпні, відповідно до указу президента, до складу Ставки увійшли на той момент перший заступник голови СБУ Василь Малюк, командувач Сил територіальної оборони ЗСУ Ігор Танцюра, командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктор Хоренко.