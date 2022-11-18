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Зеленский ввел в состав Ставки Кубракова и Машовца

"Украинская правда"Пятница, 18 ноября 2022, 12:21
Зеленский ввел в состав Ставки Кубракова и Машовца
Владимир Зеленский, фото ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский обновил состав Ставки Верховного главнокомандующего, включив в него Александра Кубракова и Романа Машовца.

Источник: президентский указ №790

Дословно: "Ввести в персональный состав Ставки Верховного главнокомандующего таких лиц:

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Кубраков Александр Николаевич – Министр инфраструктуры Украины

Машовец Роман Васильевич – заместитель руководителя Офиса Президента Украины".

Справочно: Ставка Верховного главнокомандующего была создана 24 февраля в связи с вооруженной агрессией РФ против Украины, для обеспечения стратегического руководства Вооруженными силами Украины и другими военными формированиями и правоохранительными органами.

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Что этому предшествовало: в августе, в соответствии с указом президента, в состав Ставки вошли на тот момент первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк, командующий Сил территориальной обороны ВСУ Игорь Танцюра, командующий Сил специальных операций ВСУ Виктор Хоренко.

Темы: ЗеленскийКубраковуказывойна
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