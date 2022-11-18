Питну воду Миколаєву можуть повернути в найближчі тижні – Кім
Постачання питної води в Миколаєві зможуть повністю відновити лише після ремонту електромереж у Херсонській області, це може забрати ще кілька тижнів.
Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі національного телемарафону
Пряма мова: "Ми три з чотирьох ділянок уже відремонтували. Просуваємося, але є ділянки, де заміновано й ми чекаємо саперів.
Повне відновлення водопостачання буде можливим приблизно після того, як буде струм на Херсонщині (відновлено – ред.). Тому що підстанція підкачки на 3,5 мегавата знаходиться на території Херсонської області, там немає живлення.
Але ми працюємо, бригади залучені, щоб працювати паралельно, а не послідовно. Я впевнений, що ми дамо воду – це питання найближчих тижнів".
Деталі: Кім уточнив, що в самій Миколаївській області Снігурівка й південніші території без струму, бо там знищені мережі. Це близько 20 тисяч абонентів на зараз.
А на решті території області нині діють лише планові відключення електроенергії, бо останні атаки росіян на півдні було відбито.
Цьому передувало: 12 листопада Кім повідомляв, що українські фахівці оглянули дві з п’яти точок, які подавали воду до Миколаєва. Після розмінування мали початися відновлювальні роботи. Перші дві точки планували відремонтувати за 15 днів.
Передісторія:
- Питна вода в Миколаєві зникла ще навесні, у деяких районах міста її не стало ще 12 квітня. Громадськість збирала пожертви на свердловини для подачі води жителям Миколаєва.
- У травні в домівки Миколаєва почала надходити технічна вода з 14 свердловин та з Південного Бугу замість річки Дніпро.
- Станом на осінь вода у водопровідній системі Миколаєва залишається технічною. Її набирають з річки Південний Буг. Триває робота з очистки води, працюють пункти її роздачі.
- 16 листопада було завершено ремонтні роботи одного з пошкоджених внаслідок бойових дій відрізків водоводу "Дніпро-Миколаїв".