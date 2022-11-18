Питну воду Миколаєву можуть повернути в найближчі тижні – Кім

Постачання питної води в Миколаєві зможуть повністю відновити лише після ремонту електромереж у Херсонській області, це може забрати ще кілька тижнів.

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Ми три з чотирьох ділянок уже відремонтували. Просуваємося, але є ділянки, де заміновано й ми чекаємо саперів.

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Повне відновлення водопостачання буде можливим приблизно після того, як буде струм на Херсонщині (відновлено – ред.). Тому що підстанція підкачки на 3,5 мегавата знаходиться на території Херсонської області, там немає живлення.

Але ми працюємо, бригади залучені, щоб працювати паралельно, а не послідовно. Я впевнений, що ми дамо воду – це питання найближчих тижнів".

Деталі: Кім уточнив, що в самій Миколаївській області Снігурівка й південніші території без струму, бо там знищені мережі. Це близько 20 тисяч абонентів на зараз.

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А на решті території області нині діють лише планові відключення електроенергії, бо останні атаки росіян на півдні було відбито.

Цьому передувало: 12 листопада Кім повідомляв, що українські фахівці оглянули дві з п’яти точок, які подавали воду до Миколаєва. Після розмінування мали початися відновлювальні роботи. Перші дві точки планували відремонтувати за 15 днів.

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