Питьевую воду Николаеву могут вернуть в ближайшие недели – Ким

Снабжение питьевой воды в Николаеве смогут полностью восстановить только после ремонта электросетей в Херсонской области, это может забрать еще несколько недель.

Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Мы три из четырех участков уже отремонтировали. Продвигаемся, но есть участки, где заминировано и мы ждем саперов.

Полное восстановление водоснабжения будет возможно приблизительно после того, как будет ток на Херсонщине (возобновлен – ред.). Так как подстанция подкачки на 3,5 мегаватта находится на территории Херсонской области, там нет питания.

Но мы работаем, бригады привлечены, чтобы работать параллельно, а не последовательно. Я уверен, что мы дадим воду – это вопрос ближайших недель".

Детали: Ким уточнил, что в самой Николаевской области Снегиревка и более южные территории без электротока, потому что там уничтожены сети. Это порядка 20 тысяч абонентов на данный момент.

А на остальной территории области нынче действуют только плановые отключения электроэнергии, потому что последние атаки россиян на юге были отражены.

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Этому предшествовало: 12 ноября Ким сообщал, что украинские специалисты осмотрели две из пяти точек, подававших воду в Николаев. После разминирования должны были начаться восстановительные работы. Первые две точки планировали отремонтировать за 15 дней.

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