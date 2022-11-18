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Питьевую воду Николаеву могут вернуть в ближайшие недели – Ким

Елена РощинаПятница, 18 ноября 2022, 13:51
Ремонт водопровода Днепр – Николаев, фото Николаевской ОВА

Снабжение питьевой воды в Николаеве смогут полностью восстановить только после ремонта электросетей в Херсонской области, это может забрать еще несколько недель.

Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Мы три из четырех участков уже отремонтировали. Продвигаемся, но есть участки, где заминировано и мы ждем саперов.

Полное восстановление водоснабжения будет возможно приблизительно после того, как будет ток на Херсонщине (возобновлен – ред.). Так как подстанция подкачки на 3,5 мегаватта находится на территории Херсонской области, там нет питания.

Но мы работаем, бригады привлечены, чтобы работать параллельно, а не последовательно. Я уверен, что мы дадим воду – это вопрос ближайших недель".

Детали: Ким уточнил, что в самой Николаевской области Снегиревка и более южные территории без электротока, потому что там уничтожены сети. Это порядка 20 тысяч абонентов на данный момент.

А на остальной территории области нынче действуют только плановые отключения электроэнергии, потому что последние атаки россиян на юге были отражены.

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Этому предшествовало: 12 ноября Ким сообщал, что украинские специалисты осмотрели две из пяти точек, подававших воду в Николаев. После разминирования должны были начаться восстановительные работы. Первые две точки планировали отремонтировать за 15 дней.

Предыстория:

  • Питьевая вода в Николаеве пропала весной, в некоторых районах города ее не стало еще 12 апреля. Общественность собирала пожертвования на скважины для подачи воды жителям Николаева.
  • В мае в дома Николаева начала поступать техническая вода из 14 скважин и из Южного Буга вместо реки Днепр.
  • По состоянию на осень вода в водопроводной системе Николаева остается технической. Ее набирают из реки Южный Буг. Продолжается работа по очистке воды, работают пункты ее раздачи.
  • 16 ноября были завершены ремонтные работы одного из поврежденных в результате боевых действий отрезков водовода "Днепр-Николаев".

Темы: НиколаевНиколаевская областьэлектроэнергиявода
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