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Путин впервые с начала войны провел заседание Совбеза очно

Ирина БалачукПятница, 18 ноября 2022, 12:58
Путин впервые с начала войны провел заседание Совбеза очно
Владимир Путин. Фото с сайта Кремля

Президент России Владимир Путин впервые за время войны лично присутствовал на заседании Совета безопасности, а не включался по видеосвязи.

Источник: Медуза, РИА Новости, Агентство

Дословно РИА Новости: "Оперативное совещание Совбеза было организовано в очном формате, хотя с начала пандемии коронавируса Путин традиционно проводил такие заседания по видео-конференц-связи, за исключением больших заседаний Совбеза".

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Детали: По данным "Агентства", предыдущее очное заседание Совбеза с участием Путина было 21 февраля – тогда обсуждали "признание независимости" псевдореспублик "ЛНР" и "ДНР".

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Темы: ПутинРосcиявойна
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