Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Путін зібрав Радбез поговорити про цивільну оборону

Ірина БалачукП'ятниця, 18 листопада 2022, 11:44
Путін зібрав Радбез поговорити про цивільну оборону
Володимир Путін. Фото з сайту Кремля

Президент Росії Володимир Путін на засіданні Радбезу 18 листопада обговорив питання вдосконалення цивільної оборони.

Джерело: сайт Кремля

Дослівно Кремль: "На нараді з постійними членами Ради безпеки обговорювалися питання вдосконалення цивільної оборони".

Реклама:

Передісторія: 

  • Росія 24 лютого напала на Україну. Країна-агресор окупувала частину української території, водночас захисники змогли прогнати загарбників з Київської, Сумської, частини Харківської області та одного зі стратегічних міст для росіян – Херсона. Бої за звільнення решти території України тривають.  
  • Не маючи успіхів на полі бою, Росія тероризує мирне населення України, руйнуючи енергетичну, транспортну та іншу цивільну інфраструктуру.
  • У Кремлі заявили, що відсутність світла і тепла в багатьох районах України - це наслідки дій київської влади, яка відмовляється від переговорів.
  • Президент Володимир Зеленський у виступі перед учасниками "Групи двадцяти" представив пропозиції України щодо досягнення миру з Росією, які передбачають 10 пунктів. Росія відповіла десятком ракет на кожен пункт мирного плану України. 15 листопада РФ здійснила наймасованіший ракетний удар по критичній інфраструктурі України з 24 лютого 2022 року.
  • Українська влада неодноразово наголошувала: перехід до стадії дипломатичних переговорів моливий лише за умов виходу російських військ за межі кордонів України станом на 1991 рік.
  • МЗС РФ заявило, що Росія "не сприймає попередніх умов для початку переговорів щодо України", зокрема про необхідність виведення російських військ.

Теми: Путінвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
Путін
Путін уперше після видачі ордера на його арешт зібрався за кордон – ЗМІ
Путін сказав прем’єру Індії, що на саміт G20 відправить Лаврова замість себе
Стало відомо, коли Ердоган приїде до Путіна – Bloomberg
Останні новини
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
Усі новини...
Реклама: