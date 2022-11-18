Путін зібрав Радбез поговорити про цивільну оборону
П'ятниця, 18 листопада 2022, 11:44
Президент Росії Володимир Путін на засіданні Радбезу 18 листопада обговорив питання вдосконалення цивільної оборони.
Джерело: сайт Кремля
Дослівно Кремль: "На нараді з постійними членами Ради безпеки обговорювалися питання вдосконалення цивільної оборони".
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Передісторія:
- Росія 24 лютого напала на Україну. Країна-агресор окупувала частину української території, водночас захисники змогли прогнати загарбників з Київської, Сумської, частини Харківської області та одного зі стратегічних міст для росіян – Херсона. Бої за звільнення решти території України тривають.
- Не маючи успіхів на полі бою, Росія тероризує мирне населення України, руйнуючи енергетичну, транспортну та іншу цивільну інфраструктуру.
- У Кремлі заявили, що відсутність світла і тепла в багатьох районах України - це наслідки дій київської влади, яка відмовляється від переговорів.
- Президент Володимир Зеленський у виступі перед учасниками "Групи двадцяти" представив пропозиції України щодо досягнення миру з Росією, які передбачають 10 пунктів. Росія відповіла десятком ракет на кожен пункт мирного плану України. 15 листопада РФ здійснила наймасованіший ракетний удар по критичній інфраструктурі України з 24 лютого 2022 року.
- Українська влада неодноразово наголошувала: перехід до стадії дипломатичних переговорів моливий лише за умов виходу російських військ за межі кордонів України станом на 1991 рік.
- МЗС РФ заявило, що Росія "не сприймає попередніх умов для початку переговорів щодо України", зокрема про необхідність виведення російських військ.