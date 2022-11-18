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Херсонщина: Окупанти вивозять із Нової Каховки медобладнання, а з Новокиївки – жителів

Олена РощінаП'ятниця, 18 листопада 2022, 13:41
Херсонщина: Окупанти вивозять із Нової Каховки медобладнання, а з Новокиївки – жителів
Новокиївка й Нова Каховка на мапі, Google Maps

На окупованій частині Херсонської області російські загарбники вивозять населення із села Новокиївка, а з Нової Каховки – медичне обладнання й "швидкі" центральної міської лікарні. 

Джерело: дані Херсонської обласної військової адміністрації зі зведеного повідомлення про ситуацію в регіонах

Деталі: У звільненому Херсоні розпочали роботу 30 пунктів роздачі гуманітарної допомоги. Також в обласному центрі працюють вже 6 відділень "Укрпошти".

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Проте загалом ситуація в Херсонській області залишається складною. 

За інформацією Генштабу ЗСУ, ворог здійснював обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах Качкарівки, Михайлівки та Осокорівки. Артилерійських обстрілів, зокрема, зазнали райони населених пунктів Антонівка, Зеленівка, Миколаївка, Одрадокам’янка, Чорнобаївка та Херсон.

Дослівно: "Продовжується примусова евакуація населення та вивезення майна з тимчасово окупованих територій області. Зокрема, окупанти примусово вивозили населення з Новокиївки.

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У Новій Каховці не працює центральна міська лікарня. Військові РФ викрали та вивезли  все медичне обладнання та машини швидкої допомоги в напрямку тимчасово окупованого Криму".

Чому це важливо: Примусова евакуації жителів та вивезення награбованого майна передували відступу росіян із Херсона, розташованого на правому березі Дніпра. 

Херсон був єдиним обласним центром, який росіяни захопили з 24 лютого. Він повернувся під контроль України 11 листопада.

Довідка: Місто Нова Каховка розташована на лівому березі річки Дніпро, за декілька кілометрів нижче за течією від міста Каховка і східніше Херсона. З 24 лютого 2022 року місто перебуває під окупацією російськими військами.

Село Новокиївка розташоване південніше, у Каланчацькій селищній громаді Скадовського району Херсонської області.

Теми: ХерсонХерсонська областьвійнадеокупація
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