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Херсонщина: Оккупанты вывозят из Новой Каховки медоборудование, а из Новокиевки – жителей

Елена РощинаПятница, 18 ноября 2022, 13:41
Херсонщина: Оккупанты вывозят из Новой Каховки медоборудование, а из Новокиевки – жителей
Новокиевка и Новая Каховка на карте, Google Maps

На оккупированной части Херсонской области российские захватчики вывозят население из села Новокиевка, а из Новой Каховки – медицинское оборудование и "скорые" центральной городской больницы.

Источник: данные Херсонской областной военной администрации из сводного сообщения о ситуации в регионах

Детали: В освобожденном Херсоне приступили к работе 30 пунктов раздачи гуманитарной помощи. Также в областном центре работает уже 6 отделений "Укрпочты".

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Однако в целом ситуация в Херсонской области остается сложной.

По информации Генштаба ВСУ, враг совершал обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам Качкаровки, Михайловки и Осокоровки. Артиллерийским обстрелам, в частности, подверглись районы населенных пунктов Антоновка, Зеленовка, Николаевка, Одрадокаменка, Чернобаевка и Херсон.

Дословно: "Продолжается принудительная эвакуация населения и вывоз имущества с временно оккупированных территорий области. В частности, оккупанты принудительно вывозили население из Новокиевки.

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В Новой Каховке не работает центральная городская больница. Военные РФ украли и вывезли все медицинское оборудование и машины скорой помощи в направлении временно оккупированного Крыма".

Почему это важно: Принудительная эвакуация жителей и вывоз награбленного имущества предшествовали отступлению россиян из Херсона, расположенного на правом берегу Днепра.

Херсон был единственным областным центром, который россияне захватили с 24 февраля. Он вернулся под контроль Украины 11 ноября.

Справка: Город Новая Каховка расположен на левом берегу реки Днепр, в нескольких километрах ниже по течению от города Каховка и восточнее Херсона. С 24 февраля 2022 года город находится под оккупацией российских войск.

Село Новокиевка расположено южнее, в Каланчакской поселковой общине Скадовского района Херсонской области.

Темы: ХерсонХерсонская областьвойнадеоккупация
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