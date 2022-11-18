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Кадиров посилює вплив на окупований Донбас – ЦНС

"Українська правда"П'ятниця, 18 листопада 2022, 13:59
Кадиров посилює вплив на окупований Донбас – ЦНС
РАМЗАН КАДИРОВ, GETTY IMAGES

Глава Чечні Рамзан Кадиров посилює свою владу на окупованих територіях Донбасу, зокрема завдяки призначенням лояльних людей на керівні посади в регіоні.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Чеченський бойовик Рамзан Кадиров посилює свою владу на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганських областей…

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У Луганську був призначений лояльний до Кадирова прокурор Глєб Міхайлов з Дагестану, який привіз своїх прокурорів. Його завданням буде, окрім репресій, легалізувати злочини кадировців в області…

У Донецьку майже постійно перебувають делегації з Чечні, які контролюють виконання гауляйтерами регіону своїх обов'язків перед Кадировим. Зокрема, в Донецьк приїжджали т. зв. міністр інформації Чечні Ахмет Дудаєв, депутат парламенту Чечні Джамалай Закрієв та радник Кадирова Умар Даудов".

Деталі: У ЦНС повідомляють, що за своє "заступництво" Кадиров вже отримав з рук ватажків самопроголошених "республік" "зірку героя" "ДНР" і "ЛНР".

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Цент також зазначає, що на Донбасі перебуває велика кількість кадирівських бойовиків, які переважно знаходяться в тилу і мають необмежену владу.

Нагадаємо: Кадиров звинуватив Збройні сили України в обстрілі російських регіонів і закликав "стирати з землі" українські міста.

Теми: КадировОРДЛОДонбасокупація
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