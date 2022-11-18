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Кадыров усиливает влияние на оккупированный Донбасс – ЦНС

"Украинская правда"Пятница, 18 ноября 2022, 14:59
РАМЗАН КАДЫРОВ, GETTY IMAGES

Глава Чечни Рамзан Кадыров усиливает свою власть на оккупированных территориях Донбасса, в частности благодаря назначению лояльных людей на руководящие должности в регионе.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Чеченский боевик Рамзан Кадыров усиливает свою власть на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганских областей...

В Луганске был назначен лояльный к Кадырову прокурор Глеб Михайлов из Дагестана, который привез своих прокуроров. Его задачей будет, кроме репрессий, легализовать преступления кадыровцев в области...

В Донецке почти постоянно находятся делегации из Чечни, которые контролируют выполнение гауляйтерами региона своих обязанностей перед Кадыровым. В частности, в Донецк приезжали т. н. министр информации Чечни Ахмет Дудаев, депутат парламента Чечни Джамалай Закриев и советник Кадырова Умар Даудов".

Детали: В ЦНС сообщают, что за свое "покровительство" Кадыров уже получил из рук главарей самопровозглашенных "республик" "звезду героя" "ДНР" и "ЛНР".

Цент также отмечает, что на Донбассе находится большое количество кадыровских боевиков, которые преимущественно находятся в тылу и имеют неограниченную власть.

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Напомним: Кадыров обвинил Вооруженные силы Украины в обстрелах российских регионов и призвал "стирать с земли" украинские города.

Темы: КадыровОРДЛОДонбассоккупация
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