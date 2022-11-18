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Окупанти хочуть відновити пам’ятники Леніну в Маріуполі – радник мера

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 18 листопада 2022, 16:21
Демонтований у 2014 пам'ятник Леніну на площі Свободи у Маріуполі, фото з сайту міста Маріуполя

Російські окупанти планують відновити демонтовані пам’ятники Леніну у тимчасово захопленому Маріуполі.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram

Пряма мова: "На території Азовмашу під час збору металобрухту знайшли два демонтованих пам’ятника Леніну. Один – з площі Свободи, другий – з Кальміуського району. Тепер окупаційна влада збирається встановити їх наново". 

Деталі: За його словами, окупанти поки розмірковують, що робити з пам’ятником, який був на площі Свободи, адже "наче туди його не всунеш".

Що цьому передувало: Російські окупанти вранці 19 жовтня демонтували меморіал жертвам голодомору, встановлений у 2004 році в центрі Маріуполя.

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Теми: Маріупольокупаціядекомунізаціякультура
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