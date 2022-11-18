Окупанти хочуть відновити пам’ятники Леніну в Маріуполі – радник мера
П'ятниця, 18 листопада 2022, 16:21
Російські окупанти планують відновити демонтовані пам’ятники Леніну у тимчасово захопленому Маріуполі.
Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram
Пряма мова: "На території Азовмашу під час збору металобрухту знайшли два демонтованих пам’ятника Леніну. Один – з площі Свободи, другий – з Кальміуського району. Тепер окупаційна влада збирається встановити їх наново".
Деталі: За його словами, окупанти поки розмірковують, що робити з пам’ятником, який був на площі Свободи, адже "наче туди його не всунеш".
Що цьому передувало: Російські окупанти вранці 19 жовтня демонтували меморіал жертвам голодомору, встановлений у 2004 році в центрі Маріуполя.
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