Окупанти хочуть відновити пам’ятники Леніну в Маріуполі – радник мера

Демонтований у 2014 пам'ятник Леніну на площі Свободи у Маріуполі, фото з сайту міста Маріуполя

Російські окупанти планують відновити демонтовані пам’ятники Леніну у тимчасово захопленому Маріуполі.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram

Пряма мова: "На території Азовмашу під час збору металобрухту знайшли два демонтованих пам’ятника Леніну. Один – з площі Свободи, другий – з Кальміуського району. Тепер окупаційна влада збирається встановити їх наново".

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Деталі: За його словами, окупанти поки розмірковують, що робити з пам’ятником, який був на площі Свободи, адже "наче туди його не всунеш".

Що цьому передувало: Російські окупанти вранці 19 жовтня демонтували меморіал жертвам голодомору, встановлений у 2004 році в центрі Маріуполя.