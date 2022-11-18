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Оккупанты хотят восстановить памятники Ленину в Мариуполе – советник мэра

Татьяна ЛозовенкоПятница, 18 ноября 2022, 15:21
Оккупанты хотят восстановить памятники Ленину в Мариуполе – советник мэра
Демонтированный в 2014 памятник Ленину на площади Свободы в Мариуполе, фото с сайта города Мариуполя

Российские оккупанты планируют восстановить демонтированные памятники Ленину во временно захваченном Мариуполе.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь: "На территории Азовмаша во время сбора металлолома нашли два демонтированных памятника Ленину. Один - с площади Свободы, второй - с Кальмиусского района. Теперь оккупационные власти собираются установить их заново". 

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Детали: По его словам, оккупанты пока размышляют, что делать с памятником, который был на площади Свободы, ведь "как будто туда его не всунешь".

Что этому предшествовало: Российские оккупанты утром 19 октября демонтировали мемориал жертвам голодомора, установленный в 2004 году в центре Мариуполя.

Темы: Мариупольоккупациядекоммунизациякультура
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