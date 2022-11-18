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Суркіс і Шуфрич вийшли з НОК, Шевченку пропонують лишитись

"Українська правда"П'ятниця, 18 листопада 2022, 20:05
Суркіс і Шуфрич вийшли з НОК, Шевченку пропонують лишитись
суркіс і шуфрич, Коллаж www.ua-football.com

Колишні члени ОПЗЖ Григорій Суркіс та Нестор Шуфрич покинули склад Національного олімпійського комітету України.

Джерело: сайт НОК, заступник голови Офісу президента Олексій Дніпров у Facebook

Деталі: Повідомляється, що обидва звернулись із відповідними заявами до президента комітету Вадима Гутцайта, і в п'ятницю ввечері на засіданні оновленого виконкому Національного олімпійського комітету їхні заяви було задоволено. Також НОК звільнив Андрія Кожем'якіна.

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17 листопада на асамблеї НОК новим президентом комітету обрали чинного міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта, членами комітету на період 2022-2026 років обрали зокрема Нестора Шуфрича, Григорія Суркіса, Олександра Усика, Андрія Шевченка, Марину Бех-Романчук і Лілію Подкопаєву.

Колишній тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко тут же заявив, що покидає Національний олімпійський комітет через незгоду з результатами виборів нового складу НОК.

Керівник Української асоціації футболу та екснардеп Андрій Павелко також заявив, що призупиняє членство у комітеті через "обрання до складу членів НОК представників забороненої в Україні партії ОПЗЖ".

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Пряма мова: "У той час, як увесь світ бойкотує участь російських спортсменів у змаганнях всіх рівнів, до складу українського олімпійського комітету включають осіб від проросійських політичних угрупувань… Тому як учасник асамблеї і представник команди НОК призупиняю своє членство у комітеті до того часу, поки ситуацію не буде виправлено".

Більше деталей: Водночас міністр і президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт написав пост у Facebook, в якому запевнив, що вибори до складу НОК "відбулися демократично і чесно".

За його словами, 18 листопада Шуфрич і Суркіс звернулися до нього із заявами про вихід зі складу членів НОК за власним бажанням.

А Андрію Шевченку Гутцайт запропонував зустрітися наступного тижня і обговорити його членство у виконкомі олімпійського комітету.

Теми: СуркісШуфричспортОлімпіада
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