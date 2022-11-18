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Суркіс і Шуфрич вийшли з НОК, Шевченку пропонують лишитись

"Українська правда"П'ятниця, 18 листопада 2022, 21:05
суркіс і шуфрич, Коллаж www.ua-football.com

Колишні члени ОПЗЖ Григорій Суркіс та Нестор Шуфрич покинули склад Національного олімпійського комітету України.

Джерело: сайт НОК, заступник голови Офісу президента Олексій Дніпров у Facebook

Деталі: Повідомляється, що обидва звернулись із відповідними заявами до президента комітету Вадима Гутцайта, і в п'ятницю ввечері на засіданні оновленого виконкому Національного олімпійського комітету їхні заяви було задоволено. Також НОК звільнив Андрія Кожем'якіна.

17 листопада на асамблеї НОК новим президентом комітету обрали чинного міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта, членами комітету на період 2022-2026 років обрали зокрема Нестора Шуфрича, Григорія Суркіса, Олександра Усика, Андрія Шевченка, Марину Бех-Романчук і Лілію Подкопаєву.

Колишній тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко тут же заявив, що покидає Національний олімпійський комітет через незгоду з результатами виборів нового складу НОК.

Керівник Української асоціації футболу та екснардеп Андрій Павелко також заявив, що призупиняє членство у комітеті через "обрання до складу членів НОК представників забороненої в Україні партії ОПЗЖ".

Пряма мова: "У той час, як увесь світ бойкотує участь російських спортсменів у змаганнях всіх рівнів, до складу українського олімпійського комітету включають осіб від проросійських політичних угрупувань… Тому як учасник асамблеї і представник команди НОК призупиняю своє членство у комітеті до того часу, поки ситуацію не буде виправлено".

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Більше деталей: Водночас міністр і президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт написав пост у Facebook, в якому запевнив, що вибори до складу НОК "відбулися демократично і чесно".

За його словами, 18 листопада Шуфрич і Суркіс звернулися до нього із заявами про вихід зі складу членів НОК за власним бажанням.

А Андрію Шевченку Гутцайт запропонував зустрітися наступного тижня і обговорити його членство у виконкомі олімпійського комітету.

Теми: СуркісШуфричспортОлімпіада
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