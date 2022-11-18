Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Суркис и Шуфрич вышли из НОК, Шевченко предлагают остаться

"Украинская правда"Пятница, 18 ноября 2022, 20:05
Суркис и Шуфрич вышли из НОК, Шевченко предлагают остаться
суркис и шуфрич, Колаж www.ua-football.com

Бывшие члены ОПЗЖ Григорий Суркис и Нестор Шуфрич покинут состав Национального олимпийского комитета Украины.

Источник: сайт НОК, заместитель главы Офиса президента Алексей Днипров в Facebook

Детали: Сообщается, что оба обратились с соответствующими заявлениями к президенту комитета Вадиму Гутцайту, и в пятницу вечером на заседании обновленного исполкома Национального олимпийского комитета их заявления были удовлетворены. Также НОК уволил Андрея Кожемякина.

Реклама:

17 ноября на ассамблее НОК новым президентом комитета избрали действующего министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта, членами комитета на период 2022-2026 годов избрали в частности Нестора Шуфрича, Григория Суркиса, Александра Усика, Андрея Шевченко, Марину Бех-Романчук и Лилию Подкопаеву.

Бывший тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко тут же заявил, что покидает Национальный олимпийский комитет из-за несогласия с результатами выборов нового состава НОК.

Руководитель Украинской ассоциации футбола и экс-нардеп Андрей Павелко также заявил, что приостанавливает членство в комитете из-за "избрания в состав членов НОК представителей запрещенной в Украине партии ОПЗЖ".

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь: "В то время, как весь мир бойкотирует участие российских спортсменов в соревнованиях всех уровней, в состав украинского олимпийского комитета включают лиц от пророссийских политических группировок... Поэтому как участник ассамблеи и представитель команды НОК приостанавливаю свое членство в комитете до тех пор, пока ситуация не будет исправлена".

Больше деталей: В то же время министр и президент Национального олимпийского комитета Вадим Гутцайт написал пост в Facebook, в котором заверил, что выборы в НОК "состоялись демократично и честно".

По его словам, 18 ноября Шуфрич и Суркис обратились к нему с заявлениями о выходе из состава членов НОК по собственному желанию.

А Андрею Шевченко Гутцайт предложил встретиться на следующей неделе и обсудить его членство в исполкоме олимпийского комитета.

Темы: СуркисШуфричспортОлимпиада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Суркис
Григорию Суркису оставили звание "почетного гражданина" Харьковской области
Суркис и Левочкин летали в Вену, чтобы встретиться с Фирташем – источники УП
Вадим Гутцайт стал новым главой НОК, Суркис и Шуфрич – членами комитета
Последние новости
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
20:36
На юге ПВО сбила три вражеских разведывательных беспилотника
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
19:37
В Украине хотят национализировать два пассажирских самолета одной из компаний "Ростеха"
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром Сийярто организацию встречи Зеленского и Орбана
Все новости...
Реклама: