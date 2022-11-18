Суркис и Шуфрич вышли из НОК, Шевченко предлагают остаться

Бывшие члены ОПЗЖ Григорий Суркис и Нестор Шуфрич покинут состав Национального олимпийского комитета Украины.

Источник: сайт НОК, заместитель главы Офиса президента Алексей Днипров в Facebook

Детали: Сообщается, что оба обратились с соответствующими заявлениями к президенту комитета Вадиму Гутцайту, и в пятницу вечером на заседании обновленного исполкома Национального олимпийского комитета их заявления были удовлетворены. Также НОК уволил Андрея Кожемякина.

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17 ноября на ассамблее НОК новым президентом комитета избрали действующего министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта, членами комитета на период 2022-2026 годов избрали в частности Нестора Шуфрича, Григория Суркиса, Александра Усика, Андрея Шевченко, Марину Бех-Романчук и Лилию Подкопаеву.

Бывший тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко тут же заявил, что покидает Национальный олимпийский комитет из-за несогласия с результатами выборов нового состава НОК.

Руководитель Украинской ассоциации футбола и экс-нардеп Андрей Павелко также заявил, что приостанавливает членство в комитете из-за "избрания в состав членов НОК представителей запрещенной в Украине партии ОПЗЖ".

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Прямая речь: "В то время, как весь мир бойкотирует участие российских спортсменов в соревнованиях всех уровней, в состав украинского олимпийского комитета включают лиц от пророссийских политических группировок... Поэтому как участник ассамблеи и представитель команды НОК приостанавливаю свое членство в комитете до тех пор, пока ситуация не будет исправлена".

Больше деталей: В то же время министр и президент Национального олимпийского комитета Вадим Гутцайт написал пост в Facebook, в котором заверил, что выборы в НОК "состоялись демократично и честно".

По его словам, 18 ноября Шуфрич и Суркис обратились к нему с заявлениями о выходе из состава членов НОК по собственному желанию.

А Андрею Шевченко Гутцайт предложил встретиться на следующей неделе и обсудить его членство в исполкоме олимпийского комитета.