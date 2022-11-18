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На Херсонщині в катівнях тримали навіть підлітків – омбудсмен

Катерина ТищенкоП'ятниця, 18 листопада 2022, 20:20
На Херсонщині в катівнях тримали навіть підлітків – омбудсмен
Лубінець в одній з катівень на Херсонщині, скріншот відео

На Херсонщині у катівнях окупантів була навіть камера для підлітків, також у камерах тижнями цілодобово тримали чоловіків і жінок разом.

Джерело: уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Facebook

Деталі: Омбудсмен зазначив, що на Херсонщині жителі області піддавалися жорстокішим методам катування, ніж в тих областях, що раніше були під тимчасовою окупацією – Харківщина, Київщина, Чернігівщина.

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Він назвав три відмінності від катувань в інших областях: те, що чоловіків і жінок тримали разом, що в кожній камері були відеокамери для спостереження і те, що в катівні була окрема камера для підлітків.

Дослівно: "Тут була окрема камера, де тримали підлітків. Ми зараз встановлюємо їхній вік. Люди розповідають, що деякі хлопці виглядали приблизно на років 14. І хрестика, якого я вчора показував на відео, зробив 19-тирічний хлопець, який перебував тут — у катівні. В інших областях ми не виявляли камер для дітей чи підлітків. А тут — це не діяло".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше стало відомо, що на звільненій території Херсонщини виявлено катівні окупантів, зокрема у відділках поліції.
  • Зокрема, під час стабілізаційних заходів у деокупованому Херсоні співробітники Служби безпеки та Нацполіції виявили катівню, де російські окупанти допитували та катували проукраїнськи налаштованих херсонців.

Теми: Херсонська областьокупаціятортуридіти
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