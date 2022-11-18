На Херсонщине в пыточных держали даже подростков – омбудсмен

На Херсонщине в пыточных оккупантов была даже камера для подростков, также в камерах неделями круглосуточно держали мужчин и женщин вместе.

Источник: уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Facebook

Детали: Омбудсмен отметил, что на Херсонщине жители области подвергались более жестоким методам пыток, чем в тех областях, которые ранее были под временной оккупацией – Харьковщина, Киевщина, Черниговщина.

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Он назвал три отличия от пыток в других областях: то, что мужчин и женщин держали вместе, что в каждой камере были видеокамеры для наблюдения и то, что в пыточных была отдельная камера для подростков.

Дословно: "Здесь была отдельная камера, где держали подростков. Мы сейчас устанавливаем их возраст. Люди рассказывают, что некоторые ребята выглядели примерно на лет 14. И крестик, который я вчера показывал на видео, сделал 19-тилетний парень, который находился здесь - в пыточной. В других областях мы не обнаруживали камер для детей или подростков. А здесь - это не действовало".

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