Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Херсонщине в пыточных держали даже подростков – омбудсмен

Катерина ТищенкоПятница, 18 ноября 2022, 21:20
Лубинец в одном из застенков на Херсонщине, скриншот видео

На Херсонщине в пыточных оккупантов была даже камера для подростков, также в камерах неделями круглосуточно держали мужчин и женщин вместе.

Источник: уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Facebook

Детали: Омбудсмен отметил, что на Херсонщине жители области подвергались более жестоким методам пыток, чем в тех областях, которые ранее были под временной оккупацией – Харьковщина, Киевщина, Черниговщина.

Он назвал три отличия от пыток в других областях: то, что мужчин и женщин держали вместе, что в каждой камере были видеокамеры для наблюдения и то, что в пыточных была отдельная камера для подростков.

Дословно: "Здесь была отдельная камера, где держали подростков. Мы сейчас устанавливаем их возраст. Люди рассказывают, что некоторые ребята выглядели примерно на лет 14. И крестик, который я вчера показывал на видео, сделал 19-тилетний парень, который находился здесь - в пыточной. В других областях мы не обнаруживали камер для детей или подростков. А здесь - это не действовало".

Предыстория:

  • Ранее стало известно, что на освобожденной территории Херсонщины обнаружены пыточные оккупантов, в частности в отделениях полиции.
  • В частности, во время стабилизационных мероприятий в деоккупированном Херсоне сотрудники Службы безопасности и Нацполиции обнаружили пыточную, где российские оккупанты допрашивали и пытали проукраински настроенных херсонцев.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Херсонская областьоккупацияпыткидети
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

В ДТЭК заявили, что гендиректор не призывал украинцев ехать за границу

В Луганске стало больше оккупантов – сводка Генштаба

видеоВ Киев прибыл премьер Британии Риши Сунак

Возле Санкт-Петербурга горит газопровод

фотоСБУ разоблачила банду, которая предлагала украинским уклонистам выезд в Россию

ДТП с кортежем Зеленского: за два месяца расследования - без подозрений

Все новости...
Херсонская область
Оккупанты переместили отдельные подразделения с Херсонщины на Луганщину – Генштаб
Расстреляли 7 человек и подорвали дом – прокуратура расследует преступление россиян на Херсонщине
Херсонщина: Оккупанты вывозят из Новой Каховки медоборудование, а из Новокиевки – жителей
Последние новости
19:39
Зеленский собирал Ставку: думали, как увеличить количество украинских флагов на юге и востоке
19:20
В ДТЭК заявили, что гендиректор не призывал украинцев ехать за границу
19:05
В Германии допустили возможность локальных отключений электроэнергии
18:50
Премию имени сенатора Маккейна присудили женщинам Украины
18:34
В Луганске стало больше оккупантов – сводка Генштаба
18:22
Зеленский обсудил с Сунаком пути признания Британией Голодомора геноцидом
18:15
фотоВ Одесской области не пустили в Украину очередного любителя "русского мира"
18:11
Франция и Германия будут координировать усилия по снижению цен на электроэнергию для компаний
17:58
Британия выделит 16 млн фунтов на гуманитарную помощь для Украины
17:41
Германия поставила Украине уже 2430 генераторов
Все новости...