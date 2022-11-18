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На Херсонщине в пыточных держали даже подростков – омбудсмен

Катерина ТищенкоПятница, 18 ноября 2022, 20:20
На Херсонщине в пыточных держали даже подростков – омбудсмен
Лубинец в одном из застенков на Херсонщине, скриншот видео

На Херсонщине в пыточных оккупантов была даже камера для подростков, также в камерах неделями круглосуточно держали мужчин и женщин вместе.

Источник: уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Facebook

Детали: Омбудсмен отметил, что на Херсонщине жители области подвергались более жестоким методам пыток, чем в тех областях, которые ранее были под временной оккупацией – Харьковщина, Киевщина, Черниговщина.

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Он назвал три отличия от пыток в других областях: то, что мужчин и женщин держали вместе, что в каждой камере были видеокамеры для наблюдения и то, что в пыточных была отдельная камера для подростков.

Дословно: "Здесь была отдельная камера, где держали подростков. Мы сейчас устанавливаем их возраст. Люди рассказывают, что некоторые ребята выглядели примерно на лет 14. И крестик, который я вчера показывал на видео, сделал 19-тилетний парень, который находился здесь - в пыточной. В других областях мы не обнаруживали камер для детей или подростков. А здесь - это не действовало".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее стало известно, что на освобожденной территории Херсонщины обнаружены пыточные оккупантов, в частности в отделениях полиции.
  • В частности, во время стабилизационных мероприятий в деоккупированном Херсоне сотрудники Службы безопасности и Нацполиции обнаружили пыточную, где российские оккупанты допрашивали и пытали проукраински настроенных херсонцев.

Темы: Херсонская областьоккупацияпыткидети
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