Білий дім: Лише Зеленський може прийняти рішення про переговори з Росією, його не підштовхують

Представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що тільки президент України Володимир Зеленський може ухвалити рішення про початок переговорів із Росією.

Джерело: "Голос Америки"

Пряма мова Кірбі: "Ми всі згодні з тим, що дипломатичне врегулювання - це найкраще, що може бути, не рахуючи просто виведення військ (президентом Росії Володимиром) Путіним".

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Деталі: Але, за його словами, "Зеленський сам визначає, чи готовий він до переговорів, коли і який вигляд матимуть ці переговори".

"Ніхто в США не штовхає, не схиляє і не підбиває його до переговорів", - додав Кірбі, маючи на увазі українського лідера.

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