Представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що тільки президент України Володимир Зеленський може ухвалити рішення про початок переговорів із Росією.

Джерело: "Голос Америки"

Пряма мова Кірбі: "Ми всі згодні з тим, що дипломатичне врегулювання - це найкраще, що може бути, не рахуючи просто виведення військ (президентом Росії Володимиром) Путіним".

Деталі: Але, за його словами, "Зеленський сам визначає, чи готовий він до переговорів, коли і який вигляд матимуть ці переговори".

"Ніхто в США не штовхає, не схиляє і не підбиває його до переговорів", - додав Кірбі, маючи на увазі українського лідера.

Передісторія:

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що отримував певні сигнали від лідерів інших країни щодо переговорів з Росією, однак подібні питання мають обговорюватися публічно.

За його словами, РФ веде проти України повномасштабну агресивну війну, тому будь-які переговори мають відбуватися публічно, а не кулуарно.

Видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомило, що радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван рекомендував команді Володимира Зеленського почати думати про реалістичні вимоги для переговорів з РФ, включаючи перегляд заявленої мети України щодо повернення Криму.

Після цього глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров, який постійно називав президента України Володимира Зеленського "маріонеткою Заходу", образився, що Зеленський вже нібито не слухає своїх "господарів".