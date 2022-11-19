Білий дім: Лише Зеленський може прийняти рішення про переговори з Росією, його не підштовхують
Субота, 19 листопада 2022, 00:53
Представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що тільки президент України Володимир Зеленський може ухвалити рішення про початок переговорів із Росією.
Джерело: "Голос Америки"
Пряма мова Кірбі: "Ми всі згодні з тим, що дипломатичне врегулювання - це найкраще, що може бути, не рахуючи просто виведення військ (президентом Росії Володимиром) Путіним".
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Деталі: Але, за його словами, "Зеленський сам визначає, чи готовий він до переговорів, коли і який вигляд матимуть ці переговори".
"Ніхто в США не штовхає, не схиляє і не підбиває його до переговорів", - додав Кірбі, маючи на увазі українського лідера.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що отримував певні сигнали від лідерів інших країни щодо переговорів з Росією, однак подібні питання мають обговорюватися публічно.
- За його словами, РФ веде проти України повномасштабну агресивну війну, тому будь-які переговори мають відбуватися публічно, а не кулуарно.
- Видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомило, що радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван рекомендував команді Володимира Зеленського почати думати про реалістичні вимоги для переговорів з РФ, включаючи перегляд заявленої мети України щодо повернення Криму.
- Після цього глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров, який постійно називав президента України Володимира Зеленського "маріонеткою Заходу", образився, що Зеленський вже нібито не слухає своїх "господарів".