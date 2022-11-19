Белый дом: Только Зеленский может принять решение о переговорах с Россией, его не подталкивают

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что только президент Украины Владимир Зеленский может принять решение о начале переговоров с Россией.

Источник: "Голос Америки"

Прямая речь Кирби: "Мы все согласны с тем, что дипломатическое урегулирование - это лучшее, что может быть, не считая просто вывода войск (президентом России Владимиром) Путиным".

Детали: Но, по его словам, "Зеленский сам определяет, готов ли он к переговорам, когда и как будут выглядеть эти переговоры".

"Никто в США не толкает, не склоняет и не подбивает его к переговорам", - добавил Кирби, имея в виду украинского лидера.

Предыстория:

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что получал определенные сигналы от лидеров других страны относительно переговоров с Россией, однако подобные вопросы должны обсуждаться публично.

По его словам, РФ ведет против Украины полномасштабную агрессивную войну, поэтому любые переговоры должны происходить публично, а не кулуарно.

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщало, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан рекомендовал команде Владимира Зеленского начать думать о реалистических требованиях для переговоров с РФ, включая пересмотр заявленной цели Украины по возвращению Крыма.

После этого глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, который постоянно называл президента Украины Владимира Зеленского "марионеткой Запада", обиделся, что Зеленский уже якобы не слушает своих "хозяев".