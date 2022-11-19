Белый дом: Только Зеленский может принять решение о переговорах с Россией, его не подталкивают
Суббота, 19 ноября 2022, 00:53
Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что только президент Украины Владимир Зеленский может принять решение о начале переговоров с Россией.
Источник: "Голос Америки"
Прямая речь Кирби: "Мы все согласны с тем, что дипломатическое урегулирование - это лучшее, что может быть, не считая просто вывода войск (президентом России Владимиром) Путиным".
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Детали: Но, по его словам, "Зеленский сам определяет, готов ли он к переговорам, когда и как будут выглядеть эти переговоры".
"Никто в США не толкает, не склоняет и не подбивает его к переговорам", - добавил Кирби, имея в виду украинского лидера.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что получал определенные сигналы от лидеров других страны относительно переговоров с Россией, однако подобные вопросы должны обсуждаться публично.
- По его словам, РФ ведет против Украины полномасштабную агрессивную войну, поэтому любые переговоры должны происходить публично, а не кулуарно.
- Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщало, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан рекомендовал команде Владимира Зеленского начать думать о реалистических требованиях для переговоров с РФ, включая пересмотр заявленной цели Украины по возвращению Крыма.
- После этого глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, который постоянно называл президента Украины Владимира Зеленского "марионеткой Запада", обиделся, что Зеленский уже якобы не слушает своих "хозяев".