Белый дом: Только Зеленский может принять решение о переговорах с Россией, его не подталкивают

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что только президент Украины Владимир Зеленский может принять решение о начале переговоров с Россией.

Источник: "Голос Америки"

Прямая речь Кирби: "Мы все согласны с тем, что дипломатическое урегулирование - это лучшее, что может быть, не считая просто вывода войск (президентом России Владимиром) Путиным".

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Детали: Но, по его словам, "Зеленский сам определяет, готов ли он к переговорам, когда и как будут выглядеть эти переговоры".

"Никто в США не толкает, не склоняет и не подбивает его к переговорам", - добавил Кирби, имея в виду украинского лидера.

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