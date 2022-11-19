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Росія готувала арсенал високоточних ракет ще до вторгнення в Україну – ЗМІ

Станіслав ПогоріловСубота, 19 листопада 2022, 02:34
Ілюстративне фото

Росія накопичувала мікросхеми для виробництва високоточних ракет та почала виробляти їх у великій кількості ще до початку вторгнення в Україну, пише "The New York Times" з посиланням на дані компанії "Janes", що займається оборонною розвідкою.

Джерело: "The New York Times"

Дослівно: "Аналіз компанії свідчить, що Росія, найімовірніше, накопичувала мікросхеми та інші технології, необхідні для створення високоточних ракет значно раніше початку вторгнення, враховуючи погіршення відносин Москви із Заходом після її незаконної анексії Криму в 2014 році".

Деталі: В аналізі компанії, зазначається, що такі мікроелектронні компоненти також використовуються в цивільних цілях і що Росія могла отримати їх через треті сторони, такі як держави або приватні організації.

Росія, ймовірно, почала виробляти велику кількість "Іскандерів", "Калібрів" і крилатих ракет ще до вторгнення, йдеться в аналізі.

Колишній стратег з питань озброєнь морської піхоти і Білого дому, який зараз працює в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні Марк. Ф. Кансіан каже, що мало хто з західних чиновників, якщо взагалі хтось, має чітке уявлення про стан російського арсеналу або точно знає, скільки ракет залишається в запасах у Росії.

Але, за його словами, західні військові вважають, що Росія вже давно тримає резерв ракет та інших озброєнь на випадок війни з НАТО.

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"Вони (росіяни – ред.), очевидно, мають резерв на випадок умовного нападу на НАТО, що ми вважаємо абсурдним, але вони розглядають це як реальну можливість. Тому вони притримують частину своїх запасів для цього", - сказав він.

Залишається нез'ясованим, чи могла Росія розраховувати на ці резерви для останнього масованого удару по Україні.

Що було раніше: 15 листопада російські загарбники випустили по Україні близько сотні ракет, таким чином перевищивши масований ракетний удар 10 жовтня, коли окупанти спрямували на Україну 84 ракети.

Теми: Росіявійна
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