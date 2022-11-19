Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия готовила арсенал высокоточных ракет еще до вторжения в Украину - СМИ

Станислав ПогориловСуббота, 19 ноября 2022, 01:34
Россия готовила арсенал высокоточных ракет еще до вторжения в Украину - СМИ
Иллюстративное фото

Россия накапливала микросхемы для производства высокоточных ракет и начала производить их в большом количество еще до начала вторжения в Украину, пишет "The New York Times" со ссылкой на данные компании "Janes", занимающейся оборонной разведкой.

Источник: "The New York Times"

Дословно: Анализ компании свидетельствует, что Россия, вероятнее всего, накапливала микросхемы и другие технологии, необходимые для создания высокоточных ракет значительно раньше начала вторжения, учитывая ухудшение отношений Москвы с Западом после ее незаконной аннексии Крыма в 2014 году.

Реклама:

Детали: В анализе компании, отмечается, что такие микроэлектронные компоненты также используются в гражданских целях и что Россия могла получить их через третьи стороны, такие как государства или частные организации.

Россия, вероятно, начала производить большое количество "Искандеров", "Калибров" и крылатых ракет еще до вторжения, говорится в анализе.

Бывший стратег по вопросам вооружений морской пехоты и Белого дома, который сейчас работает в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Марк. Ф. Кансиан говорит, что мало кто из западных чиновников, если вообще кто-то, имеет четкое представление о состоянии российского арсенала или точно знает, сколько ракет остается в запасах у России.

ВИДЕО ДНЯ

Но, по его словам, западные военные считают, что Россия уже давно держит резерв ракет и других вооружений на случай войны с НАТО.

"Они (россияне - ред.), очевидно, имеют резерв на случай условного нападения на НАТО, что мы считаем абсурдным, но они рассматривают это как реальную возможность. Поэтому они придерживают часть своих запасов для этого", - сказал он.

Остается невыясненным, могла ли Россия рассчитывать на эти резервы для последнего массированного удара по Украине.

Что предшествовало: 15 ноября российские захватчики выпустили по Украине около сотни ракет, таким образом эта атака превзошла массированный ракетный удар 10 октября, когда оккупанты направили на Украину 84 ракеты.

Темы: Росcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Росcия
Пилот Кузьминов, который перевез в Украину Ми-8, призывает россиян следовать его примеру
В Курской области заявили об атаке беспилотников: начался пожар
Россияне пытаются защитить бомбардировщики Ту-95 автомобильными шинами – СМИ
Последние новости
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
20:36
На юге ПВО сбила три вражеских разведывательных беспилотника
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
19:37
В Украине хотят национализировать два пассажирских самолета одной из компаний "Ростеха"
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром Сийярто организацию встречи Зеленского и Орбана
Все новости...
Реклама: