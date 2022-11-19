Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия готовила арсенал высокоточных ракет еще до вторжения в Украину - СМИ

Станислав ПогориловСуббота, 19 ноября 2022, 02:34
Иллюстративное фото

Россия накапливала микросхемы для производства высокоточных ракет и начала производить их в большом количество еще до начала вторжения в Украину, пишет "The New York Times" со ссылкой на данные компании "Janes", занимающейся оборонной разведкой.

Источник: "The New York Times"

Дословно: Анализ компании свидетельствует, что Россия, вероятнее всего, накапливала микросхемы и другие технологии, необходимые для создания высокоточных ракет значительно раньше начала вторжения, учитывая ухудшение отношений Москвы с Западом после ее незаконной аннексии Крыма в 2014 году.

Детали: В анализе компании, отмечается, что такие микроэлектронные компоненты также используются в гражданских целях и что Россия могла получить их через третьи стороны, такие как государства или частные организации.

Россия, вероятно, начала производить большое количество "Искандеров", "Калибров" и крылатых ракет еще до вторжения, говорится в анализе.

Бывший стратег по вопросам вооружений морской пехоты и Белого дома, который сейчас работает в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Марк. Ф. Кансиан говорит, что мало кто из западных чиновников, если вообще кто-то, имеет четкое представление о состоянии российского арсенала или точно знает, сколько ракет остается в запасах у России.

Но, по его словам, западные военные считают, что Россия уже давно держит резерв ракет и других вооружений на случай войны с НАТО.

ВИДЕО ДНЯ

"Они (россияне - ред.), очевидно, имеют резерв на случай условного нападения на НАТО, что мы считаем абсурдным, но они рассматривают это как реальную возможность. Поэтому они придерживают часть своих запасов для этого", - сказал он.

Остается невыясненным, могла ли Россия рассчитывать на эти резервы для последнего массированного удара по Украине.

Что предшествовало: 15 ноября российские захватчики выпустили по Украине около сотни ракет, таким образом эта атака превзошла массированный ракетный удар 10 октября, когда оккупанты направили на Украину 84 ракеты.

Темы: Росcиявойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Россия договорилась с Ираном о производстве дронов – WP

Monobank готовится к блэкауту: в ночь на воскресенье не будет работать ряд сервисов

Украина начинает эвакуацию из Херсонской и Николаевской областей

В ДТЭК заявили, что гендиректор не призывал украинцев ехать за границу

видеоВ Киев прибыл премьер Британии Риши Сунак

Возле Санкт-Петербурга горит газопровод

Все новости...
Росcия
Белый дом: Только Зеленский может принять решение о переговорах с Россией, его не подталкивают
ВСУ разрушили пункт базирования оккупантов на Кинбурнской косе - ОК "Юг"
В России устроили истерику из-за видео с убитыми оккупантами
Последние новости
00:58
В "Укрэнерго" сообщили детали отключений в воскресенье
00:24
На Сумщине не зафиксировали вражеских обстрелов за прошедшие сутки - ОВА
23:57
Ермак о прогнозах относительно конца войны весной: Звучит как мечта
23:42
ОГП зафиксировал гибель из-за войны более 8300 гражданских, из которых 437 детей
23:38
Как отличить психотравму от стресса – объясняют психологи
23:34
На освобожденных Харьковщине, Херсонщине и Донетчине обнаружили более 700 тел – генпрокурор
22:50
Россия договорилась с Ираном о производстве дронов – WP
22:03
Украина с союзниками разрабатывает декларацию о воздушном щите – Ермак
21:34
Monobank готовится к блэкауту: в ночь на воскресенье не будет работать ряд сервисов
21:04
В Минэнерго опровергли "панические заявления": ситуация сложная, но контролируемая
Все новости...