ДТП з кортежем Зеленського: за два місяці розслідування - без підозр

ДБР продовжує розслідувати обставини дорожньо-транспортної пригоди з кортежем президента Володимира Зеленського, підозру в рамках провадження нікому не оголошували.

Джерело: відповідь Державного бюро розслідувань на інформаційний запит УП

Деталі: У Бюро зазначають, що на цей час у кримінальному провадженні провели всі першочергові слідчі дії щодо фіксації обставин події та допитали всіх учасників та свідків.

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Вказано, що було призначено та проведено низку судових експертиз.

Також слідчі отримали та дослідили відеозаписи обставин ДТП.

У ДБР кажуть, що встановили "об'єктивні відомості щодо характеристик руху транспортних засобів, а також дорожньої обстановки". При цьому, чиї дії призвели до виникнення небезпечної ситуації на дорозі, в Бюро не уточнюють.

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Вказано, що наразі досудове розслідування ще триває, очікуються результати частини раніше призначених судових експертиз.

У ДБР не відповіли УП, чи було встановлено стан алкогольного або наркотичного сп’яніння у когось із водіїв.

Дослівно: "Проводяться подальші слідчі (розшукові) дії для встановлення всіх обставин події та прийняття кінцевого процесуального рішення.

Повідомлення про підозру наразі жодній особі у кримінальному провадженні не вручалося.

Надання більш розгорнутої інформації щодо результаті розслідування на цьому етапі може зашкодити досудовому розслідуванню".

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