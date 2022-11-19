ДТП з кортежем Зеленського: за два місяці розслідування - без підозр

ДБР продовжує розслідувати обставини дорожньо-транспортної пригоди з кортежем президента Володимира Зеленського, підозру в рамках провадження нікому не оголошували.

Джерело: відповідь Державного бюро розслідувань на інформаційний запит УП

Деталі: У Бюро зазначають, що на цей час у кримінальному провадженні провели всі першочергові слідчі дії щодо фіксації обставин події та допитали всіх учасників та свідків.

Вказано, що було призначено та проведено низку судових експертиз.

Також слідчі отримали та дослідили відеозаписи обставин ДТП.

У ДБР кажуть, що встановили "об'єктивні відомості щодо характеристик руху транспортних засобів, а також дорожньої обстановки". При цьому, чиї дії призвели до виникнення небезпечної ситуації на дорозі, в Бюро не уточнюють.

Вказано, що наразі досудове розслідування ще триває, очікуються результати частини раніше призначених судових експертиз.

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У ДБР не відповіли УП, чи було встановлено стан алкогольного або наркотичного сп’яніння у когось із водіїв.

Дослівно: "Проводяться подальші слідчі (розшукові) дії для встановлення всіх обставин події та прийняття кінцевого процесуального рішення.

Повідомлення про підозру наразі жодній особі у кримінальному провадженні не вручалося.

Надання більш розгорнутої інформації щодо результаті розслідування на цьому етапі може зашкодити досудовому розслідуванню".

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