ДТП с кортежем Зеленского: за два месяца расследования - без подозрений
ГБР продолжает расследовать обстоятельства ДТП с кортежем президента Владимира Зеленского, подозрения в рамках производства никому не объявляли.
Источник: ответ Государственного бюро расследований на информационный запрос УП
Детали: В Бюро отмечают, что в настоящее время в уголовном производстве провели все первоочередные следственные действия по фиксации обстоятельств происшествия и допросили всех участников и свидетелей.
Указано, что был назначен и проведен ряд судебных экспертиз.
Следователи получили и исследовали видеозаписи обстоятельств ДТП.
В ГБР говорят, что установили "объективные сведения о характеристиках движения транспортных средств, а также дорожной обстановке". При этом, чьи действия привели к возникновению опасной ситуации на дороге, в Бюро не уточняют.
Указано, что досудебное расследование еще продолжается, ожидаются результаты части ранее назначенных судебных экспертиз.
В ГБР не ответили УП, было ли установлено состояние алкогольного или наркотического опьянения у кого-либо из водителей.
Дословно: "Проводятся дальнейшие следственные (розыскные) действия по установлению всех обстоятельств происшествия и принятию конечного процессуального решения.
Уведомление о подозрении пока ни одному лицу в уголовном производстве не вручалось.
Предоставление более развернутой информации по результатам расследования на этом этапе может помешать досудебному расследованию".
Предыстория:
- В ночь на 15 сентября спикер президента Сергей Никифоров сообщил, что автомобиль Владимира Зеленского попал в ДТП в Киеве. По его словам, медики, сопровождающие главу государства, предоставили водителю легковушки неотложную помощь и передали карете скорой. У Зеленских серьезных повреждений обнаружено не было.
- Днем Государственное бюро расследования сообщило, что будет расследовать ДТП с участием автомобиля президента Украины.