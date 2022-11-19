ДТП с кортежем Зеленского: за два месяца расследования - без подозрений

ГБР продолжает расследовать обстоятельства ДТП с кортежем президента Владимира Зеленского, подозрения в рамках производства никому не объявляли.

Источник: ответ Государственного бюро расследований на информационный запрос УП

Детали: В Бюро отмечают, что в настоящее время в уголовном производстве провели все первоочередные следственные действия по фиксации обстоятельств происшествия и допросили всех участников и свидетелей.

Указано, что был назначен и проведен ряд судебных экспертиз.

Следователи получили и исследовали видеозаписи обстоятельств ДТП.

В ГБР говорят, что установили "объективные сведения о характеристиках движения транспортных средств, а также дорожной обстановке". При этом, чьи действия привели к возникновению опасной ситуации на дороге, в Бюро не уточняют.

Указано, что досудебное расследование еще продолжается, ожидаются результаты части ранее назначенных судебных экспертиз.

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В ГБР не ответили УП, было ли установлено состояние алкогольного или наркотического опьянения у кого-либо из водителей.

Дословно: "Проводятся дальнейшие следственные (розыскные) действия по установлению всех обстоятельств происшествия и принятию конечного процессуального решения.

Уведомление о подозрении пока ни одному лицу в уголовном производстве не вручалось.

Предоставление более развернутой информации по результатам расследования на этом этапе может помешать досудебному расследованию".

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