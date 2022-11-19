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Депутат від ОПЗЖ повідомив, що не буде радником голови Херсонської ОВА

Роман ПетренкоСубота, 19 листопада 2022, 15:51
фото з фб стельмашенка

Депутат Херсонської міської ради від ОПЗЖ Юрій Стельмашенко повідомив, що не буде призначений радником голови обласної військової адміністрації Ярослава Янушевича.

Джерело: Стельмашенко у Facebook

Пряма мова Стельмашенка: "Стався поширений розголос мого можливого призначення, яке не відбулося на посаду радника на громадських засадах голови ХОВА...

Я почув думки та прислухався до порад і поважаю вибір суспільства, яке наголосило на тому, що я не повинен обіймати публічні посади...

Буду і надалі любити і допомагати своїй Батьківщині без будь-яких посад.

Передісторія: Раніше стало відомо, що Стельмашенко став радником голови Херсонської обласної військової адміністрації.

Теми: Херсонська областьОПЗЖ
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