Депутат від ОПЗЖ повідомив, що не буде радником голови Херсонської ОВА

Депутат Херсонської міської ради від ОПЗЖ Юрій Стельмашенко повідомив, що не буде призначений радником голови обласної військової адміністрації Ярослава Янушевича.

Джерело: Стельмашенко у Facebook

Пряма мова Стельмашенка: "Стався поширений розголос мого можливого призначення, яке не відбулося на посаду радника на громадських засадах голови ХОВА...

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Я почув думки та прислухався до порад і поважаю вибір суспільства, яке наголосило на тому, що я не повинен обіймати публічні посади...

Буду і надалі любити і допомагати своїй Батьківщині без будь-яких посад.

Передісторія: Раніше стало відомо, що Стельмашенко став радником голови Херсонської обласної військової адміністрації.