Депутат от ОПЗЖ сообщил, что не будет советником главы Херсонской ОГА
Суббота, 19 ноября 2022, 14:51
Депутат Херсонского городского совета от ОПЗЖ Юрий Стельмашенко сообщил, что не будет назначен советником главы областной военной администрации Ярослава Янушевича.
Источник: Стельмашенко в Facebook
Прямая речь Стельмашенко: "Произошла широкая огласка моего возможного назначения, которое не состоялось на должность советника на общественных началах председателя ХОВА ...
Реклама:
Я услышал мнения и прислушался к советам и уважаю выбор общества, которое отметило, что я не должен занимать публичные должности...
Буду и в дальнейшем любить и помогать своей Родине без каких-либо должностей.
Предыстория: Ранее стало известно, что Стельмашенко стал советником главы Херсонской областной военной администрации.
ВИДЕО ДНЯ