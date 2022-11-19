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Депутат от ОПЗЖ сообщил, что не будет советником главы Херсонской ОГА

Роман ПетренкоСуббота, 19 ноября 2022, 15:51
фото с фб стельмашенко

Депутат Херсонского городского совета от ОПЗЖ Юрий Стельмашенко сообщил, что не будет назначен советником главы областной военной администрации Ярослава Янушевича.

Источник: Стельмашенко в Facebook

Прямая речь Стельмашенко: "Произошла широкая огласка моего возможного назначения, которое не состоялось на должность советника на общественных началах председателя ХОВА ...

Я услышал мнения и прислушался к советам и уважаю выбор общества, которое отметило, что я не должен занимать публичные должности...

Буду и в дальнейшем любить и помогать своей Родине без каких-либо должностей.

Предыстория: Ранее стало известно, что Стельмашенко стал советником главы Херсонской областной военной администрации.

Темы: Херсонская областьОПЗЖ
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