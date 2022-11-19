Депутат от ОПЗЖ сообщил, что не будет советником главы Херсонской ОГА

Депутат Херсонского городского совета от ОПЗЖ Юрий Стельмашенко сообщил, что не будет назначен советником главы областной военной администрации Ярослава Янушевича.

Источник: Стельмашенко в Facebook

Прямая речь Стельмашенко: "Произошла широкая огласка моего возможного назначения, которое не состоялось на должность советника на общественных началах председателя ХОВА ...

Я услышал мнения и прислушался к советам и уважаю выбор общества, которое отметило, что я не должен занимать публичные должности...

Буду и в дальнейшем любить и помогать своей Родине без каких-либо должностей.

Предыстория: Ранее стало известно, что Стельмашенко стал советником главы Херсонской областной военной администрации.