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На звільнених Харківщині, Херсонщині й Донеччині виявили більше 700 тіл – генпрокурор

Катерина ТищенкоСубота, 19 листопада 2022, 23:34
АНДРІЙ КОСТІН, ФОТО ОФІСУ ГЕНПРОКУРОРА

На деокупованих територіях Харківщини, Херсонщини та Донеччини за останні два місяці виявлено понад 700 тіл загиблих, майже 90% яких – цивільні.

Джерело: генпрокурор Андрій Костін в ефірі телемарафону

Пряма мова: "На деокупованих територіях Харківщини, Херсонщини та Донеччини тільки за два останні місяці виявлено понад 700 тіл. І майже 90% з них є цивільні.

Виявлено більше 20 місць, де утримувалися незаконно та катувалися українські громадяни".

Деталі: За словами Костіна, практично в кожному місті та селі звільненої Харківщини правоохоронці знаходили місця, де вбивали цивільних. "Таку саму ситуацію ми спостерігаємо й на Херсонщині", - сказав він.

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Теми: деокупаціявбивствоКостін Андрій
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