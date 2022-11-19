На звільнених Харківщині, Херсонщині й Донеччині виявили більше 700 тіл – генпрокурор
Субота, 19 листопада 2022, 22:34
На деокупованих територіях Харківщини, Херсонщини та Донеччини за останні два місяці виявлено понад 700 тіл загиблих, майже 90% яких – цивільні.
Джерело: генпрокурор Андрій Костін в ефірі телемарафону
Пряма мова: "На деокупованих територіях Харківщини, Херсонщини та Донеччини тільки за два останні місяці виявлено понад 700 тіл. І майже 90% з них є цивільні.
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Виявлено більше 20 місць, де утримувалися незаконно та катувалися українські громадяни".
Деталі: За словами Костіна, практично в кожному місті та селі звільненої Харківщини правоохоронці знаходили місця, де вбивали цивільних. "Таку саму ситуацію ми спостерігаємо й на Херсонщині", - сказав він.