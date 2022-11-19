Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На звільнених Харківщині, Херсонщині й Донеччині виявили більше 700 тіл – генпрокурор

Катерина ТищенкоСубота, 19 листопада 2022, 22:34
На звільнених Харківщині, Херсонщині й Донеччині виявили більше 700 тіл – генпрокурор
АНДРІЙ КОСТІН, ФОТО ОФІСУ ГЕНПРОКУРОРА

На деокупованих територіях Харківщини, Херсонщини та Донеччини за останні два місяці виявлено понад 700 тіл загиблих, майже 90% яких – цивільні.

Джерело: генпрокурор Андрій Костін в ефірі телемарафону

Пряма мова: "На деокупованих територіях Харківщини, Херсонщини та Донеччини тільки за два останні місяці виявлено понад 700 тіл. І майже 90% з них є цивільні.

Реклама:

Виявлено більше 20 місць, де утримувалися незаконно та катувалися українські громадяни".

Деталі: За словами Костіна, практично в кожному місті та селі звільненої Харківщини правоохоронці знаходили місця, де вбивали цивільних. "Таку саму ситуацію ми спостерігаємо й на Херсонщині", - сказав він.

Теми: деокупаціявбивствоКостін Андрій
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
деокупація
Бійці ЗСУ підняли український прапор на лівому березі Херсонщини 
Понад 80% українців не бачать перемоги без повернення усіх територій
ЗСУ повністю деокупували Роботине − Міноборони
Останні новини
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
Усі новини...
Реклама: