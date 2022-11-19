Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На освобожденных Харьковщине, Херсонщине и Донетчине обнаружили более 700 тел – генпрокурор

Катерина ТищенкоСуббота, 19 ноября 2022, 22:34
На освобожденных Харьковщине, Херсонщине и Донетчине обнаружили более 700 тел – генпрокурор
АНДРЕЙ КОСТИН, ФОТО ОФИСА ГЕНПРОКУРОРА

На деоккупированных территориях Харьковщины, Херсонщины и Донетчины за последние два месяца обнаружено более 700 тел погибших, почти 90% которых - гражданские.

Источник: генпрокурор Андрей Костин в эфире телемарафона

Прямая речь: "На деоккупированных территориях Харьковщины, Херсонщины и Донетчины только за два последних месяца обнаружено более 700 тел. И почти 90% из них являются гражданскими.

Реклама:

Обнаружено более 20 мест, где содержали незаконно и пытали украинских граждан".

Детали: По словам Костина, практически в каждом городе и селе освобожденной Харьковщины правоохранители находили места, где убивали гражданских. "Такую же ситуацию мы наблюдаем и на Херсонщине", - сказал он.

Темы: деоккупацияубийствоКостин Андрей
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
деоккупация
Россия, атакуя Купянск, рискует разделить свои силы - разведка Британии
ВСУ истощили россиян в районе Роботино для прорыва 1-й линии обороны – разведка Эстонии
Бойцы ВСУ подняли украинский флаг на левом берегу Херсонщины 
Последние новости
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
20:36
На юге ПВО сбила три вражеских разведывательных беспилотника
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
19:37
В Украине хотят национализировать два пассажирских самолета одной из компаний "Ростеха"
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром Сийярто организацию встречи Зеленского и Орбана
Все новости...
Реклама: