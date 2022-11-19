На освобожденных Харьковщине, Херсонщине и Донетчине обнаружили более 700 тел – генпрокурор

На деоккупированных территориях Харьковщины, Херсонщины и Донетчины за последние два месяца обнаружено более 700 тел погибших, почти 90% которых - гражданские.

Источник: генпрокурор Андрей Костин в эфире телемарафона

Прямая речь: "На деоккупированных территориях Харьковщины, Херсонщины и Донетчины только за два последних месяца обнаружено более 700 тел. И почти 90% из них являются гражданскими.

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Обнаружено более 20 мест, где содержали незаконно и пытали украинских граждан".

Детали: По словам Костина, практически в каждом городе и селе освобожденной Харьковщины правоохранители находили места, где убивали гражданских. "Такую же ситуацию мы наблюдаем и на Херсонщине", - сказал он.