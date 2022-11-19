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ОГП зафіксував загибель через війну понад 8300 цивільних, з яких 437 дітей

Катерина ТищенкоСубота, 19 листопада 2022, 22:42
ОГП зафіксував загибель через війну понад 8300 цивільних, з яких 437 дітей
ілюстративне фото прокуратури

Офіс генпрокурора зафіксував загибель внаслідок повномасштабної агресії РФ 8311 цивільних осіб, в тому числі 437 дітей, понад 11 тисяч цивільних дістали поранень.

Джерело: генпрокурор Андрій Костін в ефірі телемарафону

Пряма мова: "На сьогодні зафіксовано більше 45 тисяч воєнних злочинів і більше 19 тисяч злочинів проти основ нацбезпеки.

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За даними Офісу генпрокурора, зафіксовано загибель 8311 цивільних осіб, в тому числі 437 дітей. Поранені більше 11 тисяч цивільних.

Але ми розуміємо, що реальна цифра набагато більша, до деяких окупованих територій ми ще не маємо доступу".

Деталі: Генпрокурор також повідомив, що повідомлено про підозру у військових злочинах 216 особам, з них 17 – російські військовополонені, решті висунуті заочні підозри.

ВІДЕО ДНЯ

Обвинувальні акти до суду направили стосовно 60 осіб, вже 12 осіб засуджено.

Теми: Офіс генпрокурораКостін Андрійвійнавбивство
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