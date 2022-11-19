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ОГП зафиксировал гибель из-за войны более 8300 гражданских, из которых 437 детей

Катерина ТищенкоСуббота, 19 ноября 2022, 22:42
ОГП зафиксировал гибель из-за войны более 8300 гражданских, из которых 437 детей
иллюстративное фото прокуратуры

Офис генпрокурора зафиксировал гибель в результате полномасштабной агрессии РФ 8311 гражданских лиц, в том числе 437 детей, более 11 тысяч гражданских получили ранения.

Источник: генпрокурор Андрей Костин в эфире телемарафона

Прямая речь: "На сегодня зафиксировано более 45 тысяч военных преступлений и более 19 тысяч преступлений против основ нацбезопасности.

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По данным Офиса генпрокурора, зафиксирована гибель 8311 гражданских лиц, в том числе 437 детей. Ранены более 11 тысяч гражданских.

Но мы понимаем, что реальная цифра гораздо больше, к некоторым оккупированным территориям мы еще не имеем доступа".

Детали: Генпрокурор также сообщил, что сообщено о подозрении в военных преступлениях 216 лицам, из них 17 – российские военнопленные, остальным выдвинуты заочные подозрения.

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Обвинительные акты в суд направили в отношении 60 человек, уже 12 человек осуждены.

Темы: Офис генпрокурораКостин Андрейвойнаубийство
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