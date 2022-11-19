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Єрмак про прогнози щодо кінця війни навесні: Звучить як мрія

Катерина ТищенкоСубота, 19 листопада 2022, 22:57
Єрмак про прогнози щодо кінця війни навесні: Звучить як мрія
Андрій Єрмак, фото Ельдара Сарахмана, УП

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що завершити розв'язану Росією війну до кінця весни наступного року Україні навряд чи вдасться.

Джерело: Єрмак під час виступу на Міжнародному безпековому форумі у Галіфаксі, повідомляє Укрінформ

Деталі: Єрмак прокоментував висловлювання заступника міністра оборони України Володимира Гаврилова про те, що українські сили можуть повернутися в Крим до кінця грудня, а вся війна з Росією завершиться навесні.

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Пряма мова Єрмака: "Звучить, ніби ця фраза заступника міністра оборони України, - це мрія. Звісно, мільйони українців мріють, аби ця війна завершилася якомога швидше. Утім, я буду більш реалістичним".

Більше деталей: Він нагадав, що цього року Україна досягла успіхів на полі бою, визволивши Херсон та просунувшись на Харківському напрямі.

"Утім, ця війна триває, і я не готовий назвати точний день і час, коли ми переможемо. Але це точно станеться", - наголосив керівник ОП.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: В інтерв’ю телеканалу Sky News Гаврилов висловив думку, що українські сили можуть повернутися в Крим до кінця грудня, а війна з Росією закінчиться до кінця весни.

Теми: Андрій Єрмаквійна
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