Єрмак про прогнози щодо кінця війни навесні: Звучить як мрія

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що завершити розв'язану Росією війну до кінця весни наступного року Україні навряд чи вдасться.

Джерело: Єрмак під час виступу на Міжнародному безпековому форумі у Галіфаксі, повідомляє Укрінформ

Деталі: Єрмак прокоментував висловлювання заступника міністра оборони України Володимира Гаврилова про те, що українські сили можуть повернутися в Крим до кінця грудня, а вся війна з Росією завершиться навесні.

Пряма мова Єрмака: "Звучить, ніби ця фраза заступника міністра оборони України, - це мрія. Звісно, мільйони українців мріють, аби ця війна завершилася якомога швидше. Утім, я буду більш реалістичним".

Більше деталей: Він нагадав, що цього року Україна досягла успіхів на полі бою, визволивши Херсон та просунувшись на Харківському напрямі.

"Утім, ця війна триває, і я не готовий назвати точний день і час, коли ми переможемо. Але це точно станеться", - наголосив керівник ОП.

Що передувало: В інтерв’ю телеканалу Sky News Гаврилов висловив думку, що українські сили можуть повернутися в Крим до кінця грудня, а війна з Росією закінчиться до кінця весни.