Ермак о прогнозах относительно конца войны весной: Звучит как мечта

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак считает, что завершить развязанную Россией войну до конца весны следующего года Украине вряд ли удастся.

Источник: Ермак во время выступления на Международном форуме по безопасности в Галифаксе, сообщает Укринформ

Детали: Ермак прокомментировал высказывания заместителя министра обороны Украины Владимира Гаврилова о том, что украинские силы могут вернуться в Крым до конца декабря, а вся война с Россией завершится весной.

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Прямая речь Ермака: "Звучит, будто эта фраза заместителя министра обороны Украины, - это мечта. Конечно, миллионы украинцев мечтают, чтобы эта война завершилась как можно скорее. Впрочем, я буду более реалистичным".

Больше деталей: Он напомнил, что в этом году Украина достигла успехов на поле боя, освободив Херсон и продвинувшись на Харьковском направлении.

"Впрочем, эта война продолжается, и я не готов назвать точный день и время, когда мы победим. Но это точно произойдет", - подчеркнул руководитель ОП.

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Что предшествовало: В интервью телеканалу Sky News Гаврилов высказал мнение, что украинские силы могут вернуться в Крым до конца декабря, а война с Россией закончится до конца весны.