Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна розслідуватиме відео з убитими окупантами – Стефанішина

Катерина ТищенкоНеділя, 20 листопада 2022, 15:27
Україна розслідуватиме відео з убитими окупантами – Стефанішина
Ольга Стефанішина, фото Getty Images

Українська влада розслідуватиме відео, на якому, імовірно, зображені вбиті російські військові, які намагалися здатися в полон, доки один із них не відкрив вогонь.

Джерело: віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина у коментарі The Associated Press у суботу ввечері в кулуарах безпекового форуму в Галіфаксі

Пряма мова: "Звичайно, українська влада розслідуватиме це відео".

Реклама:

Деталі: За словами Стефанішиної, "дуже малоймовірно", що короткі відредаговані фрагменти показують те, що стверджує Москва.

Віцепрем'єрка також запевнила, що українські військові "абсолютно не зацікавлені у страті будь-кого" і мають прямий наказ узяти "якнайбільше військовополонених", щоб їх можна було обміняти на українських полонених.

"Кожен потенційний страчений російський солдат – це якийсь українець, якого не можна обміняти, тож дух і логіка тут відсутні", – сказала вона.

ВІДЕО ДНЯ

Відповідаючи на запитання, чи дозволить Україна провести міжнародне розслідування, Стефанішина сказала: "Побачимо. Жодних проблем із цим немає".

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні закликала до подальшого розслідування.

"Моніторингова місія знає про це відео і вивчає його... Ми повторюємо наш заклик до того, щоб усі подібні звинувачення були належно та швидко розслідувані відповідними органами влади", - ідеться в заяві, що надійшла до The Associated Press.

Передісторія:

  • У Росії заявили про "живодерську сутність режиму Зеленського" і звернулися до міжнародних організацій у зв'язку з публікацією в телеграм-каналах відео, на яких, за твердженням РФ, українські військові вбивають російських полонених.
  • Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець, коментуючи ці відео, наголосив, що, скориставшись інсценуванням здачі в полон, росіяни вчинили воєнний злочин – відкрили вогонь по військових ЗСУ.

Теми: полоненіРосіявійнаЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
полонені
500 днів у полоні: на Майдані провели акцію на підтримку оборонців Маріуполя
Близько 20% російських полонених здаються добровільно – Буданов
Вдавала з себе "детектива" й дурила родини зниклих бійців: на Миколаївщині затримали шахрайку
Останні новини
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
Усі новини...
Реклама: