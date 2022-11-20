Україна розслідуватиме відео з убитими окупантами – Стефанішина
Українська влада розслідуватиме відео, на якому, імовірно, зображені вбиті російські військові, які намагалися здатися в полон, доки один із них не відкрив вогонь.
Джерело: віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина у коментарі The Associated Press у суботу ввечері в кулуарах безпекового форуму в Галіфаксі
Пряма мова: "Звичайно, українська влада розслідуватиме це відео".
Деталі: За словами Стефанішиної, "дуже малоймовірно", що короткі відредаговані фрагменти показують те, що стверджує Москва.
Віцепрем'єрка також запевнила, що українські військові "абсолютно не зацікавлені у страті будь-кого" і мають прямий наказ узяти "якнайбільше військовополонених", щоб їх можна було обміняти на українських полонених.
"Кожен потенційний страчений російський солдат – це якийсь українець, якого не можна обміняти, тож дух і логіка тут відсутні", – сказала вона.
Відповідаючи на запитання, чи дозволить Україна провести міжнародне розслідування, Стефанішина сказала: "Побачимо. Жодних проблем із цим немає".
Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні закликала до подальшого розслідування.
"Моніторингова місія знає про це відео і вивчає його... Ми повторюємо наш заклик до того, щоб усі подібні звинувачення були належно та швидко розслідувані відповідними органами влади", - ідеться в заяві, що надійшла до The Associated Press.
Передісторія:
- У Росії заявили про "живодерську сутність режиму Зеленського" і звернулися до міжнародних організацій у зв'язку з публікацією в телеграм-каналах відео, на яких, за твердженням РФ, українські військові вбивають російських полонених.
- Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець, коментуючи ці відео, наголосив, що, скориставшись інсценуванням здачі в полон, росіяни вчинили воєнний злочин – відкрили вогонь по військових ЗСУ.