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Украина будет расследовать видео с убитыми оккупантами – Стефанишина

Катерина ТищенкоВоскресенье, 20 ноября 2022, 15:27
Украина будет расследовать видео с убитыми оккупантами – Стефанишина
Ольга Стефанишина, фото Getty Images

Украинские власти будут расследовать видео, на котором предположительно изображены убитые российские военные, которые пытались сдаться в плен, пока один из них не открыл огонь.

Источник: вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в комментарии The Associated Press в субботу вечером в кулуарах форума по безопасности в Галифаксе

Прямая речь: "Конечно, украинские власти будут расследовать это видео".

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Детали: По словам Стефанишиной, "очень маловероятно", что короткие отредактированные фрагменты показывают то, что утверждает Москва.

Вице-премьер также заявила, что украинские военные "абсолютно не заинтересованы в казни кого-либо" и имеют прямой приказ взять "как можно больше военнопленных", чтобы их можно было обменять на украинских пленных.

"Каждый потенциальный казненный российский солдат – это какой-то украинец, которого нельзя обменять, так что дух и логика здесь отсутствуют", – сказала она.

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Отвечая на вопрос, позволит ли Украина провести международное расследование, Стефанишина сказала: "Посмотрим. Никаких проблем с этим нет".

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине призвала к дальнейшему расследованию.

"Мониторинговая миссия знает об этом видео и изучает его… Мы повторяем наш призыв к тому, чтобы все подобные обвинения были надлежащим образом и быстро расследованы соответствующими органами власти", - говорится в заявлении, поступившем в The Associated Press.

Предыстория:

  • В России заявили о "живодерской сущности режима Зеленского" и обратились к международным организациям в связи с публикацией в телеграмм-каналах видео, на которых, по утверждению РФ, украинские военные убивают российских пленных.
  • Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, комментируя эти видео, отметил, что, воспользовавшись инсценировкой сдачи в плен, россияне совершили военное преступление - открыли огонь по военным ВСУ.

Темы: пленныеРосcиявойнаВооруженные силы
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