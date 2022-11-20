Украина будет расследовать видео с убитыми оккупантами – Стефанишина

Украинские власти будут расследовать видео, на котором предположительно изображены убитые российские военные, которые пытались сдаться в плен, пока один из них не открыл огонь.

Источник: вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в комментарии The Associated Press в субботу вечером в кулуарах форума по безопасности в Галифаксе

Прямая речь: "Конечно, украинские власти будут расследовать это видео".

Детали: По словам Стефанишиной, "очень маловероятно", что короткие отредактированные фрагменты показывают то, что утверждает Москва.

Вице-премьер также заявила, что украинские военные "абсолютно не заинтересованы в казни кого-либо" и имеют прямой приказ взять "как можно больше военнопленных", чтобы их можно было обменять на украинских пленных.

"Каждый потенциальный казненный российский солдат – это какой-то украинец, которого нельзя обменять, так что дух и логика здесь отсутствуют", – сказала она.

Отвечая на вопрос, позволит ли Украина провести международное расследование, Стефанишина сказала: "Посмотрим. Никаких проблем с этим нет".

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Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине призвала к дальнейшему расследованию.

"Мониторинговая миссия знает об этом видео и изучает его… Мы повторяем наш призыв к тому, чтобы все подобные обвинения были надлежащим образом и быстро расследованы соответствующими органами власти", - говорится в заявлении, поступившем в The Associated Press.

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