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Росія вже випустила по Україні понад 4700 ракет – Зеленський

Катерина ТищенкоНеділя, 20 листопада 2022, 19:45
Володимир Зеленський, фото ОП

З початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України понад 4700 ракет.

Джерело: президент Володимир Зеленський у зверненні до учасників Міжнародної організації Франкофонії

Дослівно: "Сьогодні 270-й день повномасштабної війни. Понад 4700 ракет застосувала Росія.

Сотні наших міст просто спалені. Тисячі людей загинули. Сотні тисяч силою депортовані в Росію. Мільйони поїхали з України до інших країн, рятуючись від війни".

Деталі: Зеленський також повідомив, що минулого вівторка Росія здійснила майже сто ракетних ударів, внаслідок чого без електроенергії лишилися понад 20 мільйонів людей.

"Знаєте, що таке цей ракетний удар? Це понад 20 мільйонів людей без світла. Така була шкода енергосистемі, таке було термінове аварійне відключення. Відключились і реактори на двох наших атомних станціях – через ракетне ураження енергетики", – сказав він.

Що передувало: На початку вересня міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець повідомляв, що з початку повномасштабного військового вторгнення Росія випустила по Україні щонайменше 3,5 тисячі ракет.

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Теми: ЗеленськийРосіявійна
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