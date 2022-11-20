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Россия уже выпустила по Украине более 4700 ракет – Зеленский

Катерина ТищенкоВоскресенье, 20 ноября 2022, 18:45
Россия уже выпустила по Украине более 4700 ракет – Зеленский
Владимир Зеленский, фото ОП

С начала полномасштабного вторжения Россия применила против Украины более 4700 ракет.

Источник: президент Владимир Зеленский в обращении к участникам Международной организации Франкофонии

Дословно: "Сегодня 270-й день полномасштабной войны. Более 4700 ракет применила Россия.

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Сотни наших городов просто сожжены. Тысячи людей погибли. Сотни тысяч силой депортированы в Россию. Миллионы уехали из Украины в другие страны, спасаясь от войны".

Детали: Зеленский также сообщил, что в минувший вторник Россия осуществила почти сто ракетных ударов, в результате чего без электроэнергии остались более 20 миллионов человек.

"Знаете, что такое этот ракетный удар? Это более 20 миллионов человек без света. Такой был вред энергосистеме, такое было срочное аварийное отключение. Отключились и реакторы на двух наших атомных станциях – из-за ракетного поражения энергетики", - сказал он.

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Что предшествовало: В начале сентября министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец сообщал, что с начала полномасштабного военного вторжения Россия выпустила по Украине не менее 3,5 тысячи ракет.

Темы: ЗеленскийРосcиявойна
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