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"Розстріл окупантів": NYT верифікував відео, але не зміг розібратися, що сталося

Роман ПетренкоПонеділок, 21 листопада 2022, 10:37
Розстріл окупантів: NYT верифікував відео, але не зміг розібратися, що сталося
колаж NYT

Американська газета The New York Times підтвердила справжність відеозаписів, на яких нібито українські військові розстріляли росіян, які під виглядом здачі в полон відкрили вогонь.

Джерело: The New York Times

Деталі: Видання підкреслює, що з відеозаписів неможливо встановити, за яких обставин було вбито росіян.

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На першому відео видно, що українські військові ймовірно беруть у полон групу людей, одягнених у форму росіян. Видання підкреслює, що бійці ЗСУ виглядають розслабленими і не ціляться в окупантів.

Коли останній росіянин виходить із будівлі, він відкриває вогонь по українських військових, ті захоплені зненацька. На цьому відео обривається.

Що було далі - видання не може зрозуміти. На другому відео видно, як окупанти лежать убитими.

ВІДЕО ДНЯ

Доктор Рохіні Хаар, медичний експерт, повідомила, що росіяни були застрелені в голову з близької відстані.

Водночас експерт із воєнних злочинів Іва Вукусич зазначає, що дії українських військових могли бути правомірними, оскільки з відеозаписів не можна встановити, чи були полонені вбиті під час перестрілки, чи страчені після припинення вогню.

Вукусич зазначає, що якраз дії останнього російського стрільця можуть бути розцінені як "віроломство", оскільки Женевська конвенція забороняє імітувати здачу в полон з метою стрільби по противнику.

Чому це важливо: Вбивство полонених – воєнний злочин. Російська пропаганда каже, що ЗСУ вбили окупантів, які нібито здалися в полон.

Однак якщо росіянин під час здачі відкрив вогонь по українських воїнах - вбивство росіян вважається смертю на полі бою під час перестрілки.

Передісторія:

  • У Росії заявили про "живодерську сутність режиму Зеленського" і звернулися до міжнародних організацій у зв'язку з публікацією в телеграм-каналах відео, на яких, за твердженням РФ, українські військові вбивають російських полонених.
  • Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що, скориставшись інсценуванням здачі в полон, росіяни вчинили воєнний злочин – відкрили вогонь по військових ЗСУ.

Теми: війнапропагандаРосія
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