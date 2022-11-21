Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Розстріл окупантів": NYT верифікував відео, але не зміг розібратися, що сталося

Роман ПетренкоПонеділок, 21 листопада 2022, 11:37
колаж NYT

Американська газета The New York Times підтвердила справжність відеозаписів, на яких нібито українські військові розстріляли росіян, які під виглядом здачі в полон відкрили вогонь.

Джерело: The New York Times

Деталі: Видання підкреслює, що з відеозаписів неможливо встановити, за яких обставин було вбито росіян.

На першому відео видно, що українські військові ймовірно беруть у полон групу людей, одягнених у форму росіян. Видання підкреслює, що бійці ЗСУ виглядають розслабленими і не ціляться в окупантів.

Коли останній росіянин виходить із будівлі, він відкриває вогонь по українських військових, ті захоплені зненацька. На цьому відео обривається.

Що було далі - видання не може зрозуміти. На другому відео видно, як окупанти лежать убитими.

Доктор Рохіні Хаар, медичний експерт, повідомила, що росіяни були застрелені в голову з близької відстані.

ВІДЕО ДНЯ

Водночас експерт із воєнних злочинів Іва Вукусич зазначає, що дії українських військових могли бути правомірними, оскільки з відеозаписів не можна встановити, чи були полонені вбиті під час перестрілки, чи страчені після припинення вогню.

Вукусич зазначає, що якраз дії останнього російського стрільця можуть бути розцінені як "віроломство", оскільки Женевська конвенція забороняє імітувати здачу в полон з метою стрільби по противнику.

Чому це важливо: Вбивство полонених – воєнний злочин. Російська пропаганда каже, що ЗСУ вбили окупантів, які нібито здалися в полон.

Однак якщо росіянин під час здачі відкрив вогонь по українських воїнах - вбивство росіян вважається смертю на полі бою під час перестрілки.

Передісторія:

  • У Росії заявили про "живодерську сутність режиму Зеленського" і звернулися до міжнародних організацій у зв'язку з публікацією в телеграм-каналах відео, на яких, за твердженням РФ, українські військові вбивають російських полонених.
  • Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що, скориставшись інсценуванням здачі в полон, росіяни вчинили воєнний злочин – відкрили вогонь по військових ЗСУ.

Теми: війнапропагандаРосія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фотоДо Києво-Печерської Лаври прийшли СБУ, поліція і Нацгвардія

В інфопросторі РФ більшає критики російських військових, Кремль посилює контроль – ISW

фотоЗагарбники у Херсоні спалювали тіла своїх загиблих на сміттєзвалищі – The Guardian

США заявили про "величезну різницю" в реакціях України і Росії на звинувачення у воєнних злочинах

відеоДень ЧС-2022: Англія розгромила Іран, США та Уельс розійшлися миром

Столтенберг після провалу перемовин Косова і Сербії: Сили НАТО напоготові

Усі новини...
війна
У неділю через війну загинули 4 мирних українці
Командири, снайпер, стрільці: 10 бойовиків Донбасу проведуть за гратами до 15 років
Обстріл Харківщини: з-під руїн дістали тіло жінки, є поранені
Останні новини
09:31
Токаєв переміг на виборах президента Казахстану
09:23
"На вулиці Миру жили буряти": мешканці звільненої Осокорівки на Херсонщині про час окупації
09:20
Росію не запросили на Мюнхенську конференцію з безпеки
09:17
ЗСУ вже знищили близько 85 тисяч окупантів
09:10
Донеччина: росіяни вбили чотирьох мирних жителів за добу – ОВА
09:05
Зернова ініціатива: понад 70 суден чекають на дозвіл зайти в українські порти під завантаження
08:57
Британська розвідка: здатність України загрожувати Новоросійську ще більше підірве вплив РФ на Чорному морі
08:53
В Естонії затримали двох підозрюваних у криптошахрайстві на $575 млн
08:46
Мобілізованих на Луганщині одягають у форму, зняту з убитих і поранених – ОВА
08:39
фотоДо Києво-Печерської Лаври прийшли СБУ, поліція і Нацгвардія
Усі новини...