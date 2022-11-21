Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Расстрел оккупантов": NYT верифицировал видео, но не смог разобраться, что произошло

Роман ПетренкоПонедельник, 21 ноября 2022, 11:37
коллаж NYT

Американская газета The New York Times подтвердила подлинность видеозаписей, на которых якобы украинские военные расстреляли россиян, которые под видом сдачи в плен открыли огонь.

Источник: The New York Times

Детали: Издание подчеркивает, что по видеозаписям невозможно установить, при каких обстоятельствах были убиты россияне.

На первом видео видно, что украинские военные вероятно берут в плен группу людей, одетых в форму россиян. Издание подчеркивает, что бойцы ВСУ выглядят расслабленными и не целятся в оккупантов.

Когда последний россиянин выходит из здания, он открывает огонь по украинским военным, те застигнуты врасплох. На этом видео обрывается.

Что было дальше – издание не может понять. На втором видео видно, как оккупанты лежат убитыми.

Доктор Рохини Хаар, медицинский эксперт, сообщила, что россияне были застрелены в голову с близкого расстояния.

ВИДЕО ДНЯ

В то же время эксперт по военным преступлениям Ива Вукусич отмечает, что действия украинских военных могли быть правомерными, поскольку по видеозаписям нельзя установить, были ли пленные убиты в ходе перестрелки или казнены после прекращения огня.

Вукусич отмечает, что как раз действия последнего российского стрелка могут быть расценены, как "вероломство", поскольку Женевская конвенция запрещает имитировать сдачу в плен с целью стрельбы по противнику.

Почему это важно: Убийство пленных – военное преступление. Российская пропаганда говорит, что ВСУ убили оккупантов, которые якобы сдались в плен.

Однако если россиянин во время сдачи открыл огонь по украинским воинам – смерть россиян считается смертью на поле боя во время перестрелки.

Напомним: В России заявили о "живодерской сущности режима Зеленского" и обратились к международным организациям в связи с публикацией в телеграмм-каналах видео, на которых, по утверждению РФ, украинские военные убивают российских пленных.

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что, воспользовавшись инсценировкой сдачи в плен, россияне совершили военное преступление - открыли огонь по военным ВСУ.

Темы: войнапропагандаРосcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоВ Киево-Печерскую Лавру пришли СБУ, полиция и Нацгвардия

В инфопространстве РФ растет критика российских военных, Кремль усиливает контроль – ISW

фотоЗахватчики в Херсоне сжигали тела своих погибших на свалке – The Guardian

США заявили об "огромной разнице" в реакциях Украины и России на обвинения в военных преступлениях

видеоДень ЧМ-2022: Англия разгромила Иран, США и Уэльс разошлись миром

Столтенберг после провала переговоров Косово и Сербии: Силы НАТО готовы

Все новости...
война
В воскресенье из-за войны погибли 4 мирных украинца
Командиры, снайпер, стрелки: 10 боевиков Донбасса проведут за решеткой до 15 лет
Обстрел Харьковщины: из-под руин достали тело женщины, есть раненые
Последние новости
09:31
Токаев победил на выборах президента Казахстана
09:23
"На улице Мира жили буряты": жители освобожденной Осокоровки Херсонской области о времени оккупации
09:20
Россию не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности
09:17
ВСУ уже уничтожили около 85 тысяч оккупантов
09:10
Донетчина: россияне убили четырех мирных жителей за сутки – ОВА
09:05
Зерновая инициатива: более 70 судов ждут разрешения зайти в украинские порты
08:57
Британская разведка: способность Украины угрожать Новороссийску еще больше подорвет влияние РФ на Черном море
08:53
В Эстонии задержали двух подозреваемых в криптомошенничестве на $575 млн
08:46
Мобилизованных на Луганщине одевают в форму, снятую с убитых и раненых – ОВА
08:39
фотоВ Киево-Печерскую Лавру пришли СБУ, полиция и Нацгвардия
Все новости...