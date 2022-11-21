"Расстрел оккупантов": NYT верифицировал видео, но не смог разобраться, что произошло

Американская газета The New York Times подтвердила подлинность видеозаписей, на которых якобы украинские военные расстреляли россиян, которые под видом сдачи в плен открыли огонь.

Источник: The New York Times

Детали: Издание подчеркивает, что по видеозаписям невозможно установить, при каких обстоятельствах были убиты россияне.

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На первом видео видно, что украинские военные вероятно берут в плен группу людей, одетых в форму россиян. Издание подчеркивает, что бойцы ВСУ выглядят расслабленными и не целятся в оккупантов.

Когда последний россиянин выходит из здания, он открывает огонь по украинским военным, те застигнуты врасплох. На этом видео обрывается.

Что было дальше – издание не может понять. На втором видео видно, как оккупанты лежат убитыми.

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Доктор Рохини Хаар, медицинский эксперт, сообщила, что россияне были застрелены в голову с близкого расстояния.

В то же время эксперт по военным преступлениям Ива Вукусич отмечает, что действия украинских военных могли быть правомерными, поскольку по видеозаписям нельзя установить, были ли пленные убиты в ходе перестрелки или казнены после прекращения огня.

Вукусич отмечает, что как раз действия последнего российского стрелка могут быть расценены, как "вероломство", поскольку Женевская конвенция запрещает имитировать сдачу в плен с целью стрельбы по противнику.

Почему это важно: Убийство пленных – военное преступление. Российская пропаганда говорит, что ВСУ убили оккупантов, которые якобы сдались в плен.

Однако если россиянин во время сдачи открыл огонь по украинским воинам – смерть россиян считается смертью на поле боя во время перестрелки.

Напомним: В России заявили о "живодерской сущности режима Зеленского" и обратились к международным организациям в связи с публикацией в телеграмм-каналах видео, на которых, по утверждению РФ, украинские военные убивают российских пленных.

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что, воспользовавшись инсценировкой сдачи в плен, россияне совершили военное преступление - открыли огонь по военным ВСУ.