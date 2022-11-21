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"Расстрел оккупантов": NYT верифицировал видео, но не смог разобраться, что произошло

Роман ПетренкоПонедельник, 21 ноября 2022, 10:37
Расстрел оккупантов: NYT верифицировал видео, но не смог разобраться, что произошло
коллаж NYT

Американская газета The New York Times подтвердила подлинность видеозаписей, на которых якобы украинские военные расстреляли россиян, которые под видом сдачи в плен открыли огонь.

Источник: The New York Times

Детали: Издание подчеркивает, что по видеозаписям невозможно установить, при каких обстоятельствах были убиты россияне.

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На первом видео видно, что украинские военные вероятно берут в плен группу людей, одетых в форму россиян. Издание подчеркивает, что бойцы ВСУ выглядят расслабленными и не целятся в оккупантов.

Когда последний россиянин выходит из здания, он открывает огонь по украинским военным, те застигнуты врасплох. На этом видео обрывается.

Что было дальше – издание не может понять. На втором видео видно, как оккупанты лежат убитыми.

ВИДЕО ДНЯ

Доктор Рохини Хаар, медицинский эксперт, сообщила, что россияне были застрелены в голову с близкого расстояния.

В то же время эксперт по военным преступлениям Ива Вукусич отмечает, что действия украинских военных могли быть правомерными, поскольку по видеозаписям нельзя установить, были ли пленные убиты в ходе перестрелки или казнены после прекращения огня.

Вукусич отмечает, что как раз действия последнего российского стрелка могут быть расценены, как "вероломство", поскольку Женевская конвенция запрещает имитировать сдачу в плен с целью стрельбы по противнику.

Почему это важно: Убийство пленных – военное преступление. Российская пропаганда говорит, что ВСУ убили оккупантов, которые якобы сдались в плен.

Однако если россиянин во время сдачи открыл огонь по украинским воинам – смерть россиян считается смертью на поле боя во время перестрелки.

Напомним: В России заявили о "живодерской сущности режима Зеленского" и обратились к международным организациям в связи с публикацией в телеграмм-каналах видео, на которых, по утверждению РФ, украинские военные убивают российских пленных.

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что, воспользовавшись инсценировкой сдачи в плен, россияне совершили военное преступление - открыли огонь по военным ВСУ.

Темы: войнапропагандаРосcия
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