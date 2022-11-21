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ЗСУ крок за кроком звільняють території на напрямку Сватове–Кремінна – Гайдай

"Українська правда"Понеділок, 21 листопада 2022, 11:29
ЗСУ крок за кроком звільняють території на напрямку Сватове–Кремінна – Гайдай
Сергій ГАЙДАЙ. ФОТО З TELEGRAM

У Луганській області Сили оборони України просуваються вперед на напрямку Сватове–Кремінна, водночас поблизу Білогорівки захисники ведуть оборонні бої.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram та в ефірі національного марафону

Пряма мова: "Там (на напрямку Сватове–Кремінна – УП) наші захисники крок за кроком звільняють території".

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Деталі: Гайдай також повідомив, що з боку Білогорівки окупанти не припиняють атакувати населений пункт.

"Якщо взяти з боку Лисичанська, де Білогорівка, то там більше оборонні дії. Туди ворог кинув величезні сили для того, щоб все ж таки захопити Білогорівку. Вони її розглядають і як плацдарм (для наступу – УП), і як спосіб захистити себе, щоби Лисичанськ не був у напівоточенні", – розповів очільник обласної адміністрації.

Що цьому передувало: Раніше Гайдай повідомив, що на території Луганщини відбуваються важкі бої, але українські захисники поступово просуваються ближче до великих міст області, зокрема, до Рубіжного і Кремінної.     

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Теми: окупаціяарміяРосія
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