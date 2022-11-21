Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ВСУ шаг за шагом освобождают территории на направлении Сватово–Кременная – Гайдай

"Украинская правда"Понедельник, 21 ноября 2022, 12:29
СЕРГЕЙ ГАЙДАЙ. ФОТО ИЗ TELEGRAM

В Луганской области Силы обороны Украины продвигаются вперед на направлении Сватово–Кременная, в то же время вблизи Белогоровки защитники ведут оборонительные бои.

Источник: председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram и в эфире национального марафона

Прямая речь: "Там (на направлении Сватово–Кременная - УП) наши защитники шаг за шагом освобождают территории".

Детали: Гайдай также сообщил, что со стороны Белогоровки оккупанты не прекращают атаковать населенный пункт.

"Если взять со стороны Лисичанска, где Белогоровка, то там больше оборонительные действия. Туда враг бросил огромные силы для того, чтобы все же захватить Белогоровку. Они ее рассматривают и как плацдарм (для наступления – УП), и как способ защитить себя, чтобы Лисичанск не был в полуокружении", – рассказал глава областной администрации.

Что этому предшествовало: Ранее Гайдай сообщил, что на территории Луганщины происходят тяжелые бои, но украинские защитники постепенно продвигаются ближе к крупным городам области, в частности, к Рубежному и Кременной.    

Темы: оккупацияармияРосcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоВ Киево-Печерскую Лавру пришли СБУ, полиция и Нацгвардия

В инфопространстве РФ растет критика со стороны российских военных, Кремль усиливает контроль – ISW

фотоЗахватчики в Херсоне сжигали тела своих погибших на свалке – The Guardian

США заявили об "огромной разнице" в реакциях Украины и России на обвинения в военных преступлениях

видеоДень ЧМ-2022: Англия разгромила Иран, США и Уэльс разошлись миром

Столтенберг после провала переговоров Косово и Сербии: Силы НАТО готовы

Все новости...
оккупация
Под Мелитополем ликвидировали военную базу оккупантов - Федоров
Оккупанты разграбили и готовятся закрыть еще две шахты на Луганщине - ОВА
В Макеевке горит нефтебаза оккупантов – боевики
Последние новости
10:27
Веерные отключения света: во вторник во всех областях будут действовать почасовые графики
10:02
"Мир" в глазах Путина. Зачем Россия манипулирует переговорами
09:47
Цены на нефть выросли после опровержения планов ОПЕК увеличить добычу
09:43
Макрон: надо сделать все, чтобы сохранить безопасность и защищенность ЗАЭС
09:31
Токаев победил на выборах президента Казахстана
09:23
"На улице Мира жили буряты": жители освобожденной Осокоровки Херсонской области о времени оккупации
09:20
Россию не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности
09:17
ВСУ уже уничтожили около 85 тысяч оккупантов
09:10
Донетчина: россияне убили четырех мирных жителей за сутки – ОВА
09:05
Зерновая инициатива: более 70 судов ждут разрешения зайти в украинские порты
Все новости...