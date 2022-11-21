ВСУ шаг за шагом освобождают территории на направлении Сватово–Кременная – Гайдай

В Луганской области Силы обороны Украины продвигаются вперед на направлении Сватово–Кременная, в то же время вблизи Белогоровки защитники ведут оборонительные бои.

Источник: председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram и в эфире национального марафона

Прямая речь: "Там (на направлении Сватово–Кременная - УП) наши защитники шаг за шагом освобождают территории".

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Детали: Гайдай также сообщил, что со стороны Белогоровки оккупанты не прекращают атаковать населенный пункт.

"Если взять со стороны Лисичанска, где Белогоровка, то там больше оборонительные действия. Туда враг бросил огромные силы для того, чтобы все же захватить Белогоровку. Они ее рассматривают и как плацдарм (для наступления – УП), и как способ защитить себя, чтобы Лисичанск не был в полуокружении", – рассказал глава областной администрации.

Что этому предшествовало: Ранее Гайдай сообщил, что на территории Луганщины происходят тяжелые бои, но украинские защитники постепенно продвигаются ближе к крупным городам области, в частности, к Рубежному и Кременной.