Збірна Ірану з футболу на знак протесту не співала гімн країни перед матчем на ЧС-2022

Гравці футбольної збірної Ірану 21 листопада не заспівали гімн своєї країни перед стартовою для цієї команди грою чемпіонату світу в Катарі проти Англії.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Перед грою капітан іранців Аліреза Джаганбахш, який виступає в нідерландському клубі "Феєноорд", сказав, що команда "колективно" вирішить, чи вдаватися до такого кроку на підтримку антиурядових протестувальників в Ірані.

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Трансляція матчу, який розпочався о 15:00 за Києвом, показала, що 11 іранських гравців стояли незворушно та з похмурими обличчями, коли їхній гімн лунав на стадіоні в Катарі, зазначає видання.

Breaking: Iran national football club stand mournfully and refuse to sing national anthem of clerical regime during first match against England at World Cup 2022 in act of protest against Khamenei henchmen’s violence pic.twitter.com/qPmX2hdMKP — Borzou Daragahi 🖊🗒 (@borzou) November 21, 2022

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Раніше гімн демонстративно не співали баскетболісти збірної Ірану.

Оновлено: Матч першого туру групового етапу чемпіонату світу закінчився з рахунком 6:2 на користь збірної Англії.

Чому це важливо: Команда збірної Росії з футболу не бере чусть у нинішньому турнірі, її виключили з числа учасників плей-офф у березні через війну РФ проти України. Водночас ніхто з російських спортсменів не виступав проти режиму Путіна.

Нагадаємо: 20 лютого в місті Ель-Хаур у Катарі стартував чемпіонат світу-2022 з футболу. Катар став першою командою в історії, яка програла матч-відкриття на домашньому ЧС.

Передісторія:

Після того, як у вересні поліція моралі іранської влади піддала катуванням 22-річну Махсу Аміні за нібито неналежне носіння хіджабу, що спричинило її смерть, у країні спалахнули масові протести.

Серед інших, дії протестувальників публічно підтримали окремі іранські футболісти.

В Ірані протестувальникам загрожує смертна кара.

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