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Збірна Ірану з футболу на знак протесту не співала гімн країни перед матчем на ЧС-2022

Валентина РоманенкоПонеділок, 21 листопада 2022, 15:47
Збірна Ірану з футболу на знак протесту не співала гімн країни перед матчем на ЧС-2022
Збірна Ірану на ЧС-2022 21 листопада. фото Getty Images

Гравці футбольної збірної Ірану 21 листопада не заспівали гімн своєї країни перед стартовою для цієї команди грою чемпіонату світу в Катарі проти Англії.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Перед грою капітан іранців Аліреза Джаганбахш, який виступає в нідерландському клубі "Феєноорд", сказав, що команда "колективно" вирішить, чи вдаватися до такого кроку на підтримку антиурядових протестувальників в Ірані.

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Трансляція матчу, який розпочався о 15:00 за Києвом, показала, що 11 іранських гравців стояли незворушно та з похмурими обличчями, коли їхній гімн лунав на стадіоні в Катарі, зазначає видання.

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Раніше гімн демонстративно не співали баскетболісти збірної Ірану.

Оновлено: Матч першого туру групового етапу чемпіонату світу закінчився з рахунком 6:2 на користь збірної Англії.

Чому це важливо: Команда збірної Росії з футболу не бере чусть у нинішньому турнірі, її виключили з числа учасників плей-офф у березні через війну РФ проти України. Водночас ніхто з російських спортсменів не виступав проти режиму Путіна.

Нагадаємо: 20 лютого в місті Ель-Хаур у Катарі стартував чемпіонат світу-2022 з футболу. Катар став першою командою в історії, яка програла матч-відкриття на домашньому ЧС.

Передісторія:

  • Після того, як у вересні поліція моралі іранської влади піддала катуванням 22-річну Махсу Аміні за нібито неналежне носіння хіджабу, що спричинило її смерть, у країні спалахнули масові протести.
  • Серед інших, дії протестувальників публічно підтримали окремі іранські футболісти.
  • В Ірані протестувальникам загрожує смертна кара.

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Теми: Іранфутбол
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