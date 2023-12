Збірна Ірану з футболу на знак протесту не співала гімн країни перед матчем на ЧС-2022

Гравці футбольної збірної Ірану 21 листопада не заспівали гімн своєї країни перед стартовою для цієї команди грою чемпіонату світу в Катарі проти Англії.

Деталі: Перед грою капітан іранців Аліреза Джаганбахш, який виступає в нідерландському клубі "Феєноорд", сказав, що команда "колективно" вирішить, чи вдаватися до такого кроку на підтримку антиурядових протестувальників в Ірані.

Трансляція матчу, який розпочався о 15:00 за Києвом, показала, що 11 іранських гравців стояли незворушно та з похмурими обличчями, коли їхній гімн лунав на стадіоні в Катарі, зазначає видання.

Breaking: Iran national football club stand mournfully and refuse to sing national anthem of clerical regime during first match against England at World Cup 2022 in act of protest against Khamenei henchmen’s violence pic.twitter.com/qPmX2hdMKP