Сборная Ирана по футболу в знак протеста не пела гимн страны перед матчем на ЧМ-2022

Игроки футбольной сборной Ирана 21 ноября не спели гимн своей страны перед стартовой для этой команды игрой чемпионата мира в Катаре против Англии.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Перед игрой капитан иранцев Алиреза Джаганбахш, который выступает в нидерландском клубе "Фейеноорд", сказал, что команда "коллективно" решит, прибегать ли к такому шагу в поддержку антиправительственных протестов в Иране.

Трансляция матча, который начался в 15:00 по Киеву, показала, что 11 иранских игроков стояли невозмутимо и с мрачными лицами, когда их гимн звучал на стадионе в Катаре, отмечает издание.

Breaking: Iran national football club stand mournfully and refuse to sing national anthem of clerical regime during first match against England at World Cup 2022 in act of protest against Khamenei henchmen’s violence pic.twitter.com/qPmX2hdMKP — Borzou Daragahi 🖊🗒 (@borzou) November 21, 2022

Ранее гимн демонстративно не пели баскетболисты сборной Ирана.

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Обновлено: Матч первого тура группового этапа чемпионата мира закончился со счетом 6:2 в пользу сборной Англии.

Почему это важно: Команда сборной России по футболу не принимает участие в нынешнем турнире, ее исключили из числа участников плей-офф в марте из-за войны РФ против Украины. В то же время никто из российских спортсменов не выступал против режима Путина.

Напомним: 20 февраля в городе Эль-Хаур в Катаре стартовал чемпионат мира-2022 по футболу. Катар стал первой командой в истории, которая проиграла матч-открытие на домашнем ЧМ.

Предыстория:

После того, как в сентябре полиция морали иранских властей подвергла пыткам 22-летнюю Махсу Амини за якобы неподобающее ношение хиджаба, что повлекло ее смерть, в стране вспыхнули массовые протесты.

Среди прочих, действия протестующих публично поддержали отдельные иранские футболисты.

В Иране протестующим грозит смертная казнь.

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