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Сборная Ирана по футболу в знак протеста не пела гимн страны перед матчем на ЧМ-2022

Валентина РоманенкоПонедельник, 21 ноября 2022, 16:47
Сборная Ирана на ЧМ-2022 21 ноября. фото Getty Images

Игроки футбольной сборной Ирана 21 ноября не спели гимн своей страны перед стартовой для этой команды игрой чемпионата мира в Катаре против Англии.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Перед игрой капитан иранцев Алиреза Джаганбахш, который выступает в нидерландском клубе "Фейеноорд", сказал, что команда "коллективно" решит, прибегать ли к такому шагу в поддержку антиправительственных протестов в Иране.

Трансляция матча, который начался в 15:00 по Киеву, показала, что 11 иранских игроков стояли невозмутимо и с мрачными лицами, когда их гимн звучал на стадионе в Катаре, отмечает издание.

Ранее гимн демонстративно не пели баскетболисты сборной Ирана.

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Обновлено: Матч первого тура группового этапа чемпионата мира закончился со счетом 6:2 в пользу сборной Англии.

Почему это важно: Команда сборной России по футболу не принимает участие в нынешнем турнире, ее исключили из числа участников плей-офф в марте из-за войны РФ против Украины. В то же время никто из российских спортсменов не выступал против режима Путина.

Напомним: 20 февраля в городе Эль-Хаур в Катаре стартовал чемпионат мира-2022 по футболу. Катар стал первой командой в истории, которая проиграла матч-открытие на домашнем ЧМ.

Предыстория:

  • После того, как в сентябре полиция морали иранских властей подвергла пыткам 22-летнюю Махсу Амини за якобы неподобающее ношение хиджаба, что повлекло ее смерть, в стране вспыхнули массовые протесты.
  • Среди прочих, действия протестующих публично поддержали отдельные иранские футболисты.
  • В Иране протестующим грозит смертная казнь.

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Темы: Иранфутбол
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