Сборная Ирана по футболу в знак протеста не пела гимн страны перед матчем на ЧМ-2022

Игроки футбольной сборной Ирана 21 ноября не спели гимн своей страны перед стартовой для этой команды игрой чемпионата мира в Катаре против Англии.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Перед игрой капитан иранцев Алиреза Джаганбахш, который выступает в нидерландском клубе "Фейеноорд", сказал, что команда "коллективно" решит, прибегать ли к такому шагу в поддержку антиправительственных протестов в Иране.

Трансляция матча, который начался в 15:00 по Киеву, показала, что 11 иранских игроков стояли невозмутимо и с мрачными лицами, когда их гимн звучал на стадионе в Катаре, отмечает издание.

Breaking: Iran national football club stand mournfully and refuse to sing national anthem of clerical regime during first match against England at World Cup 2022 in act of protest against Khamenei henchmen’s violence pic.twitter.com/qPmX2hdMKP