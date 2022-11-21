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Обстрел Херсона: один человек умер, также есть раненые

Елена РощинаПонедельник, 21 ноября 2022, 16:19
Обстрел Херсона: один человек умер, также есть раненые
Херсон после освобождения, фото Дмитрия Ларина, УП

Из-за обстрела Херсона и соседней Антоновки 21 ноября погиб один человек, по меньшей мере четыре человека попали в больницу.  

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко

Прямая речь: "В результате обстрелов российскими террористами Херсона в областную больницу доставили 4 человека, которые получили травмы. Во время госпитализации, к сожалению, 1 человек умер. 

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Также в результате осуществления обстрелов с. Антоновка пострадала женщина, которую также доставили в Херсонскую областную больницу".

Этому предшествовало: После деоккупации Херсона украинскими защитниками российская армия обстреливает областной центр, в частности от обстрела в обед 21 ноября пострадали гражданские.

Темы: ХерсонХерсонская областьвойна
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