ЗАЕС і захист енергетики: Зеленський розповів деталі розмови з Макроном

Президент України Володимир Зеленський обговорив у понеділок із президентом Франції Емманюелем Макроном демілітаризацію окупованої РФ Запорізької атомної електростанції та забезпечення енергетичної стабільності України.

Про це Зеленський розповів у своєму Twitter.

"Провів телефонну розмову з Еммануелем Макроном. Поінформував про ситуацію на полі бою та українських атомних станціях. Наголосив на необхідності демілітаризації ЗАЕС. Також обговорили співпрацю щодо забезпечення енергетичної стабільності України, зокрема захисту системи від повітряних атак", - зазначив глава держави.

Раніше у понеділок Макрон повідомив, що подзвонив Зеленському через нові обстріли ЗАЕС росіянами.

Французький президент у неділю провів переговори з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі про ситуацію із Запорізькою електростанцією.

Ворожі обстріли Запорізької атомної електростанції 19 і 20 листопада у МАГАТЕ назвали одними з найбільш інтенсивних.