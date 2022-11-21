Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗАЕС і захист енергетики: Зеленський розповів деталі розмови з Макроном

"Європейська правда"Понеділок, 21 листопада 2022, 20:51

Президент України Володимир Зеленський обговорив у понеділок із президентом Франції Емманюелем Макроном демілітаризацію окупованої РФ Запорізької атомної електростанції та забезпечення енергетичної стабільності України.

Про це Зеленський розповів у своєму Twitter.

"Провів телефонну розмову з Еммануелем Макроном. Поінформував про ситуацію на полі бою та  українських атомних станціях. Наголосив на необхідності демілітаризації ЗАЕС. Також обговорили співпрацю щодо забезпечення енергетичної стабільності України, зокрема захисту системи від повітряних атак", - зазначив глава держави.

Раніше у понеділок Макрон повідомив, що подзвонив Зеленському через нові обстріли ЗАЕС росіянами.

Французький президент у неділю провів переговори з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі про ситуацію із Запорізькою електростанцією.

Ворожі обстріли Запорізької атомної електростанції 19 і 20 листопада у МАГАТЕ назвали одними з найбільш інтенсивних.

Теми: ЗеленськийМакрон
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Кремль провів закрите опитування і виявив, що росіяни принципово втомилися від війни - ЗМІ

Перестрілка при здачі в полон: в Україні відкрили провадження за віроломство росіян

Академік РФ дорікнув українцям, що вони не можуть без туалетного паперу і хамона

Помер Герой України і син командувача УПА Юрій Шухевич

НАБУ розслідує розкрадання на системі, яку Міноборони готується передати ЗСУ - нардеп

фотоСБУ прийшла з обшуками до енергокомпанії VS Energy Гінера, Бабакова і Воєводіна

Усі новини...
Зеленський
Макрон подзвонив Зеленському через нові обстріли ЗАЕС росіянами
"Можемо без світла, але не без волі": Зеленський привітав з Днем Гідності та Свободи
Зеленський: На Луганщині з боями рухаємося, на Донеччині через погоду поменшало атак
Останні новини
19:50
"Нафтогаз" отримав 13 мільярдів на закупівлю газу в сховища
19:41
Роналду покинув "Манчестер Юнайтед"
19:31
Меткомбінат "АрселорМіттал Кривий Ріг" тепер споживає втричі менше електрики – гендиректор
19:28
відеоУ Криму пролунали вибухи: окупаційна влада повідомила про атаку безпілотників
19:23
ЄС планує конфіскувати активи ухилянтів від російських санкцій і передавати їх Україні
19:20
Як вберегтися від травм через ожеледицю – поради від КМДА
19:16
У Сенаті закликали Байдена передати Україні дрони Grey Eagle — WSJ
19:13
відеоЗбройні сили мають звільнити ще 2 тисячі міст та сіл – Зеленський
19:13
Єврокомісія офіційно запропонувала стелю ціни на газ
19:09
Шмигаль попередив про можливі аварійні відключення електрики через морози
Усі новини...