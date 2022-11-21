ЗАЭС и защита энергетики: Зеленский рассказал детали разговора с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил в понедельник с президентом Франции Эмманюэлем Макроном демилитаризацию оккупированной РФ Запорожской атомной электростанции и обеспечение энергетической стабильности Украины.

Об этом Зеленский рассказал в своем Twitter.

"Провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном. Проинформировал о ситуации на поле боя и украинских атомных станциях. Он отметил необходимость демилитаризации ЗАЭС. Также обсудили сотрудничество по обеспечению энергетической стабильности Украины, в частности защиты системы от воздушных атак", - отметил глава государства.

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Ранее в понедельник Макрон сообщил, что позвонил Зеленскому из-за новых обстрелов ЗАЭС россиянами.

Французский президент в воскресенье провел переговоры с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси о ситуации с Запорожской электростанцией.

Вражеские обстрелы Запорожской атомной электростанции 19 и 20 ноября в МАГАТЭ назвали одними из самых интенсивных.