На ЗАЕС є великі пошкодження, але ключове обладнання ціле – МАГАТЕ

Попри серйозність обстрілів Запорізької атомної електростанції 19-20 листопада ключове обладнання АЕС залишилося неушкодженим, зафіксували чотири експерти МАГАТЕ.

Джерело: генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі, повідомлення МАГАТЕ

Деталі: Команда експертів МАГАТЕ 21 листопада оцінила масштаби пошкоджень, завданих інтенсивними обстрілами ЗАЕС на вихідних, повідомив гендиректор організації.

Чотири експерти МАГАТЕ з ядерної безпеки, захищеності та гарантій, які наразі перебувають на майданчику, були проінформовані керівництвом, а потім здійснили обширний візит на найбільшу в Європі атомну електростанцію, щоб з перших рук оцінити фізичний вплив обстрілу, який стався в суботу ввечері і знову в неділю вранці, що стало одним з найсерйозніших подібних інцидентів на об'єкті за останні місяці.

За словами Гроссі, експерти змогли підтвердити, що, незважаючи на серйозність обстрілу, ключове обладнання залишилося неушкодженим, і немає ніяких безпосередніх проблем з ядерною безпекою або захистом.

Стан шести реакторних блоків стабільний, і цілісність відпрацьованого палива, свіжого палива і низько-, середньо- і високоактивних радіоактивних відходів у відповідних сховищах була підтверджена.

Тим не менш, експерти МАГАТЕ все ще спостерігають широкомасштабні пошкодження по всьому об'єкту.

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Гроссі наголосив, що "це викликає серйозне занепокоєння, оскільки чітко демонструє надзвичайну інтенсивність атак на одну з найбільших у світі атомних електростанцій".

Спостереження групи включали пошкодження резервуарів для зберігання конденсату, що призвело до нерадіоактивного витоку, кілька ударів по головній дорозі вздовж реакторів станції, а також по залізничній колії, яка вийшла з ладу, пошкодження трубопроводу повітря під тиском, два удари по даху спеціальної допоміжної будівлі, незначні видимі пошкодження трубопроводу для заправки спринклерів, а також два удари в зоні охоронної споруди.

Експлуатаційний та технічний персонал вже розпочав ремонт деяких пошкоджень, а персонал станції також прибирає територію після атак, що сталися на вихідних, повідомила команда МАГАТЕ.

Керівництво станції окремо поінформувало команду МАГАТЕ про те, що чотири реактори ЗАЕС залишаються у стані холодної зупинки, а два – у стані гарячої зупинки, продовжуючи виробляти пару та гарячу воду для станції та Енергодара, де проживає багато працівників станції та їхні сім'ї.

У зв'язку з поновленням обстрілів Гроссі інтенсифікував консультації щодо створення зони захисту на Запорізькій АЕС.

Цьому передувало: Раніше в МАГАТЕ назвали ворожі обстріли ЗАЕС 19 і 20 листопада одними з найбільш інтенсивних, були пошкодження в кількох місцях.

Російські окупанти відмовляють МАГАТЕ у допуску до деяких об'єктів ЗАЕС для оцінки.