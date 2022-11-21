На ЗАЭС есть большие повреждения, но ключевое оборудование в целости – МАГАТЭ

Несмотря на серьезность обстрелов Запорожской атомной электростанции 19-20 ноября, ключевое оборудование АЭС осталось невредимым, зафиксировали четыре эксперта МАГАТЭ.

Источник: генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси, сообщение МАГАТЭ

Детали: Команда экспертов МАГАТЭ 21 ноября оценила масштабы повреждений, нанесенных интенсивными обстрелами ЗАЭС на выходных, сообщил гендиректор организации.

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Четыре эксперта МАГАТЭ по ядерной безопасности, защищенности и гарантиям, которые находятся на площадке, были проинформированы руководством, а затем совершили обширный визит на самую крупную в Европе атомную электростанцию, чтобы из первых рук оценить последствия обстрелов, которые произошли в субботу вечером и в воскресенье утром, став одним из самых серьезных подобных инцидентов на объекте за последние месяцы.

По словам Гросси, эксперты смогли подтвердить, что, несмотря на серьезность обстрела, ключевое оборудование осталось невредимым, и нет никаких непосредственных проблем с ядерной безопасностью или защитой.

Состояние шести реакторных блоков стабильное, и целостность отработанного топлива, свежего топлива и низко-, средне- и высокоактивных радиоактивных отходов в соответствующих хранилищах была подтверждена.

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Тем не менее, эксперты МАГАТЭ все еще наблюдают широкомасштабные повреждения по всему объекту.

Гросси подчеркнул, что "это вызывает серьезную обеспокоенность, поскольку четко демонстрирует чрезвычайную интенсивность атак на одну из крупнейших в мире атомных электростанций".

Наблюдения группы включали повреждение резервуаров для хранения конденсата, что привело к нерадиоактивной утечке, несколько ударов по главной дороге вдоль реакторов станции, а также по вышедшему из строя железнодорожному пути, повреждение трубопровода воздуха под давлением, два удара по крыше специального вспомогательного здания, незначительные видимые повреждения трубопровода для заправки спринклеров, а также два удара в зоне охранного сооружения.

Эксплуатационный и технический персонал уже приступил к ремонту некоторых повреждений, а персонал станции также убирает территорию после атак, которые произошли на выходных, сообщила команда МАГАТЭ.

Руководство станции отдельно проинформировало команду МАГАТЭ о том, что четыре реактора ЗАЭС остаются в состоянии холодной остановки, а два – в состоянии горячей остановки, продолжая производить пар и горячую воду для станции и Энергодара, где проживают многие работники станции и их семьи.

В связи с возобновлением обстрелов Гросси интенсифицировал консультации по созданию зоны защиты на Запорожской АЭС.

Этому предшествовало: Ранее в МАГАТЭ назвали вражеские обстрелы ЗАЭС 19 и 20 ноября одними из самых интенсивных, были повреждения в нескольких местах.

Российские оккупанты отказывают МАГАТЭ в допуске к некоторым объектам ЗАЭС для оценки.