Херсонців закликають поїхати на зиму туди, де безпечніше: виїзд і житло безкоштовні

Влада закликає херсонців евакуюватися на зимовий період до більш безпечних регіонів України – особливо це стосується жінок із дітьми, літніх людей, хворих і маломобільних осіб.

Джерело: віцепрем’єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук

Пряма мова Верещук: "Звертаюсь до херсонців. Зокрема, до вразливих категорій громадян: жінок з дітьми, літніх, хворих і маломобільних. З урахуванням складної безпекової ситуації в місті та проблем з інфраструктурою, ви можете евакуюватися на зимовий період до більш безпечних регіонів країни.

Уряд пропонує безкоштовну евакуацію до Кривого Рогу, Миколаєва та Одеси, з можливим подальшим переміщенням на Кіровоградщину, Хмельниччину чи до західних регіонів України.

Буде забезпечено безплатне проживання у прихистках, гуманітарна допомога, харчування, медична підтримка. Також буде надано допомогу в оформленні довідки ВПО та відповідну грошову допомогу від держави та міжнародних організацій".

Деталі: Повідомити про бажання евакуюватися можна декількома способами:

записатися особисто в "Пункті незламності", який розташовано на центральній площі Свободи в місті Херсон;

зателефонувати на гарячу лінію Херсонської ОВА за телефоном: (066) 637-49-85 або ж написати у месенджери Viber, Telegram, Signal, WhatsApp на номер: (098) 176-16-98;

повідомити в чат-бот волонтерської організації Helping to leave;

звернутися на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції 15-48 чи скористатися чат-ботом міністерства.

Цьому передувало: 11 листопада захисники України почали заходити в Херсон, з якого втекли більшість російських окупантів. Жителі обласного центру радісно зустрічали ЗСУ з українськими прапорами.

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